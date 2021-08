ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 34/21

Mainz (ots)

Woche 34/21 Do., 26.8. 9.05 Paralympische Sommerspiele Tokio 2020 sportstudio live - Paralympics . . . Bitte streichen: Dolby digital 5.1 Bitte setzen: Stereoton Bitte für die kompletten "Paralympischen Sommerspiele Tokio 2020" beachten. Do., 26.8., 14.05 Uhr Sa., 28.8., 9.00 Uhr und 11.00 Uhr Mo., 30.8., 9.05 Uhr und 14.05 Uhr Mi., 1.9., 9.05 Uhr und 14.05 Uhr Fr., 3.9., 9.05 Uhr und 14.05 Uhr So., 5.9., 12.55 Uhr Woche 38/21 Di., 21.9. 15.45 sportstudio live Bitte Korrektur beachten: Fußball-WM-Qualifikation der Frauen Deutschland – Serbien . . . Bitte streichen: Fußball-Länderspiel der Frauen

