ZDF-Programmänderung ab Woche 32/21

Mainz (ots)

Woche 32/21 Mi., 11.8. 20.15 Die Toten von Salzburg - Treibgut Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1 Woche 33/21 Sa., 14.8. 12.00 Menschen - das Magazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Michael Sahr Bitte streichen: Sandra Olbrich Mi., 18.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 ZDFzoom (HD/UT) Nord Stream 2 Der wahre Preis der Pipeline Film von Arne Lorenz Kamera: Ralf Pardun, Moritz Stengel Deutschland 2021 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.05 ZDFzoom (HD/UT) Nord Stream 2 Der wahre Preis der Pipeline Film von Arne Lorenz (von 22.45 Uhr) Kamera: Ralf Pardun, Moritz Stengel Deutschland 2021 Do., 19.8. 23.15 Das kleine Fernsehspiel Get Lucky - Sex verändert alles Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription Woche 34/21 Sa., 21.8. 12.00 Menschen - das Magazin Bitte Änderung beachten: Moderation: Michael Sahr Bitte streichen: Sandra Olbrich (Bitte auch für die Wiederholung am So., 22.8.2021, 5.50 Uhr beachten.)

