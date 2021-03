Joko & Klaas, Angela Merkel und das Bocholter Landschwein für die Goldenen Blogger nominiert - Sonderpreis für Mailab und NDR Coronavirus Update

Die Goldenen Blogger

Wer wird Deutschlands Bloggerin oder Blogger des Jahres? Diese Frage entscheidet sich am 26. April bei der 14. Verleihung der "Goldenen Blogger", Deutschlands ältesten und renommiertesten Social-Media-Award. In diesem Jahr wird die Gala per Livestream aus Bonn übertragen. Heute veröffentlichte die Jury die Shortlist der Nominierten, die aus rund 2.000 Vorschlägen von Nutzerinnen und Nutzern generiert wurde.

Unter den Nominierten in 16 Kategorien finden sich bekannte Digital-Projekte wie der Wissenschaftspodcast "Methodisch Inkorrekt", Newcomer wie der Twitter-Shootingstar El Hotzo, aber ebenso bekannte Persönlichkeiten wie Moderator Kai Pflaume, der für seinen Youtube-Kanal "Ehrenpflaume" nominiert ist.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kann auf einen Goldenen Blogger hoffen - in der Kategorie "Beste BloggerIn ohne Blog". "Obwohl die Kanzlerin nur durch ihren Videocast selbst im Netz aktiv ist, beeinflussten ihre Tonalität und ihre Persönlichkeit den öffentlichen Diskurs im Netz erheblich. Auch weit nach ihrer Amtszeit werden wir deshalb viele Merkel-Memes sehen", glaubt Thomas Knüwer, Jury-Mitglied und Digitalberater.

Einen Sonderpreis erhalten das NDR Coronavirus-Update, dass die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek zu Stars machte, und die Wissenschaftsjournalistin Mai Ngyuen-Kim für ihren Youtube-Kanal "Mailab". "Wer wollte, war in Deutschland über die Pandemie so gut informiert wie in keinem anderen Land. Das verdanken wir diesen beiden herausragenden Formaten", sagt Franziska Bluhm, Jury-Mitglied und Strategieberaterin.

Zum zweiten Mal werden Preise für die besten TikTok-Kanäle vergeben. Nominiert sind hier die Feministin Vica Reich, die Sängerin Elisa Valerie sowie der Neuköllner Lehrer Robin Grimm, der mit seinen Schülern sogar Tanzvideos im Klassenzimmer dreht. "Wir sehen auf TikTok eine überbordende Kreativität und diese drei stehen für das breite Spektrum an wundervollen Ideen, die auf der Plattform entstehen", erklärt Jury-Mitglied und Medienjournalist Daniel Fiene.

Doch auch das Spektrum der nominierten Blogs zeigt die Vielfalt des Internets. In der Königskategorie "BloggerIn des Jahres" trifft die feministische Publizistin Teresa Bücker auf den Wissenschaftsjournalisten Lars Fischer und den Sportautor und -podcaster Max-Jacob Ost.

Quer über alle Kategorien finden sich Persönlichkeiten, die außerhalb des Netzes zu Prominenz kamen. So zum Beispiel Joko & Klaas, die für ihr Format "15 Minuten" nominiert wurden, das gesellschaftlich relevante Themen im Unterhaltungs-TV thematisiert, der weltbekannte Illustrator Christoph Niemann ("Bester Instagram-Kanal"), der Pianist Igor Levit für seine Twitter-Wohnzimmerkonzerte oder die Maus aus der "Sendung mit der Maus" ("Bester Social Media-Account einer Celebrity").

Wer einen "Goldenen Blogger" gewinnt, wird sich erst in der Award-Gala am 26. April entscheiden. Ein Teil der Preise wird über ein Onlinevoting vergeben, ein Teil über die "Goldene Blogger Akademie", in der die Sieger der ersten 13 Jahre versammelt sind. Übertragen wird die Show aus dem der Zentrale der Deutschen Post DHL in Bonn auf Youtube, Facebook, Twitter sowie auf der Homepage der Goldenen Blogger. Die Nominierten werden dabei zugeschaltet und treffen sich vorher zu einem gemeinsamen, digitalen Dinner.

Die Goldenen Blogger sind der älteste und bekannteste Influencer-Preis in Deutschland. 2007 gegründet, wird er weiter von einem Team aktiver Blogger vergeben. Die Verleihung findet im Rahmen einer Livestream-Gala am 26. April 2021 statt. Möglich gemacht wird die Preisverleihung von den Sponsoren Deutsche Post DHL, Xing und Mumm & Co.

Die Nominierten für die Goldenen Blogger 2021

Blogger*in des Jahres

Teresa Bücker

Lars Fischer

Max-Jacob Ost

Newcomer*in des Jahres

Iris Gavric & Matthias Renger

RosaMag

Bruchstücke

Einzelbeitrag (Text, Audio, Video)

Jobinski: Ich bin ja kein Rassist, aber halt schon

Salonkolumnisten: Wir brauchen die Kartoffelwende

Rice and Shine: Hamburg 1980 - Als der rechte Terror wieder aufflammte

Blogger*in ohne Blog

Joko und Klaas für ihre "15 Minuten" bei ProSieben

Angela Merkel für ihre Kommunikation zur Corona-Pandemie

Mia Olsson für das Facebook-Experiment mit ihren Schüler*innen

Nischen- oder Themenblog

Wirtschaft in Afrika

Beim Football

Landleben.org

Podcast

Apokalypse und Filterkaffee

Geschichten aus der Geschichte

Realitäter*innen

Instagram

Abstractsunday

Museum of Deutschland

1000 Zeichen

Twitter

Marie von Sommerdune

DB Cargo

El Hotzo

TikTok

Elisa Valerie

Vica Reich

Herr Grimm

Social-Media-Account einer Celebrity

Kai ("Ehren-")Pflaume auf Youtube

Die Maus auf Instagram

Igor Levit auf Twitter

Wissenschaftsblog

Methodisch Inkorrekt

Astro Comics-TV

Schönheit der Mathematik

Neue(r) Medienmacher*in

1E9

Katapult-Magazi

Sportfrauen.net

Beste(r) Lockdown-Tröster*in

Elena Uhlig auf Instagram

Alba Berlin auf Youtube

Discovery Panel und ihr Quarantäne-Qast

Berufsbotschafter*in

Bocholter Landschwein

5_sprechwunsch

Frech und Fruchtig

Comedy

Freshtorge

Hazel Brugger

Matthias Renger

Politik-Blog

Hinterzimmer-Politik

Insta.Politik

Deutschland3000

