Rezo, Tim Mälzer und Dorothee Bär sind nominiert für die Goldenen Blogger /Deutschlands wichtigster Influencer-Preis veröffentlicht seine Shortlist

Youtuber Rezo, Journalismus-Shootingstar Samira El-Ouassil und das Faktencheck-Blog Volksverpetzer - dieses Trio ringt am 9. März 2020 um den Titel "Blogger des Jahres", der Königskategorie von Deutschlands renommiertestem Influencer-Award "Die Goldenen Blogger". Das ist die Shortlist der Nominierten, die aus mehr als 2.000 Vorschlägen generiert wurde.

Unter den Nominierten in 18 Kategorien finden sich bekannte Namen der Blogszene wie das Gourmet-Blog Sternefresser, Newcomer wie die gehörlose TikTokerin Cindy Klink, Institutionen wie das Städel-Museum, aber auch Celebrities wie Dschungelkönigin Evelyn Burdecki. Die Goldenen Blogger finden bereits zum 13. Mal statt, diesmal steigt die Award-Gala am 9. März 2020 bei Microsoft in Berlin.

"Unsere Shortlist spiegelt in jedem Jahr die Veränderungen im Web wider", sagt Jury-Mitglied und Strategieberaterin Franziska Bluhm: "Deshalb verleihen wir erstmals einen Preis für das spannendste TikTok-Talent. Gleichzeitig wandelt sich die Bloglandschaft: Sie sind immer weniger Notizbücher des Alltags, sondern stark thematisch getrieben."

Eine eigene Kategorie bekommen erstmals auch neue Medienmacher. "Derzeit entstehen sehr viele, spannende Medienmodelle. Eine neue Generation von Journalisten möchte ausprobieren, was möglich ist, oft genug ohne Medienhäuser im Rücken", sagt Jury-Mitglied und Multimedia-Journalist Daniel Fiene. Nominiert sind hier das Podcast-Produzentenpaar Maria Lorenz und Nilz Bokelberg, die Lifestyle-Journalistin Stefanie Luxat für ihr Blog-Magazin "Ohhhmhhh" und Profi-Netzwerkerin Tijen Onaran.

Auch in diesem Jahr werden Prominente für authentische und spannende Digitalauftritte ausgezeichnet. In der Celebrity-Kategorie nominiert sind Tim Mälzer für seinen Podcast "Fiete Gastro" sowie Kai Pflaume und Frauke Ludowig für ihre Instagram-Präsenzen. Dschungelkönigin Evelyn Burdecki hat es sogar in die Liste der "Instagramer des Jahres" geschafft, Charlotte Roche und ihr Mann Martin Keß-Roche sind nominiert für ihren gemeinsamen Podcast "Paardiologie".

Zu den Überraschungen auf der Shortlist zählt sicherlich der ehemalige CDU-Parlamentarier Ruprecht Polenz, der im Alter von 73 Jahren 2019 auf Twitter mächtig aufdrehte und deshalb als "Newcomer" an den Start geht. Auch die SPD wurde aber nominiert - in Gestalt von Jungstar Lilly Blaudszun in der Twitter-Kategorie.

"Im vergangenen Jahr zeichneten wir noch den Hashtag des Jahres aus. Diesmal haben wir deutlich gesehen, dass die Politik langsam aber sicher selbst im Social Web aktiv wird", analysiert Jury-Mitglied und Digitalberater Thomas Knüwer. Deshalb auch schaffte es Digital-Staatsministerin Dorothee Bär unter die Nominierten als "Beste Bloggerin ohne Blog". Sie tritt in dieser Kategorie gegen Aktivistin Luisa Neubauer und das Neu-Verlegerpaar Silke und Holger Friedrich an.

Wer am Ende mit einem "Goldenen Blogger" nach Hause geht, wird sich erst bei der Gala am 9. März entscheiden. Dort werden die Preise via Online-Voting und Applausstärke im Saal vergeben. Über rund die Hälfte der Kategorien entscheidet die "Goldene Blogger Akademie", in der die Preisträger der vergangenen zwölf Jahre versammelt sind.

Die Goldenen Blogger sind der älteste und bekannteste Influencer-Preis in Deutschland. 2007 gegründet, wird er weiter von einem Team aktiver Blogger vergeben. Die Verleihung findet im Rahmen einer Gala am 9. März 2020 vor 300 Zuschauern - und Tausenden am Livestream - in der Hauptstadtrepräsentanz von Microsoft in Berlin statt. Möglich gemacht wird die Preisverleihung von den Sponsoren comdirect, Facebook, GoDaddy und Microsoft.

Blogger*in des Jahres Rezo Samira El-Ouassil Volksverpetzer

Newcomer*in des Jahres Gewitter im Kopf Herzkampf Ruprecht Polenz

Blogger*in ohne Blog Dorothee Bär Silke + Holger Friedrich Luisa Neubauer

Blogger*in mit Buch Isabel Bogdan für "Laufen" Franzi von Kempis für "Anleitung zum Widerspruch" Tom Hillenbrand für "Bittere Schokolade"

Bestes Food- und Weinblog Bacon zum Steak Heinzelcheese Sternefresser

Bestes Sportblog Coach Esume auf Instagram FRÜF - Frauen reden über Fußball Sports Insider

Bestes Themen- und Nischenblog Alzheimer und wir Halbtagsblog profashionals

Bestes Wirtschaftsblog Algorithmenethik finanz-szene.de Supermarktblog

Bestes Medizinblog #DerApotheker Schwesterfraudoktor Twankenhaus

Bestes Kulturblog Das Blog der Bayerischen Staatsoper Die Groschenphilosophin Mona Ameziane

Bester Social-Media-Account einer Celebrity Tim Mälzer für seinen Podcast "Fiete Gastro" Kai Pflaume auf Instagram Frauke Ludowig auf Instagram

Bester Podcast Finding Van Gogh - der Podcast des Städelmuseums Paardialogie mit Charlotte Roche & Martin Keß-Roche Wochendämmerung mit Katrin Rönicke & Holger Klein

Bester Instagram-Account Der Businesslion Evelyn Burdecki Galeria Arschgeweih

Bester Twitter-Account DLR_next erzaehlmirnix Lilly Blaudszun

Bestes Talent auf Tiktok Bartmann Cindy Klink Tagesschau

Beste*r neue Medienmacher*in Maria Lorenz & Nilz Bokelberg Tijen Onaran Stefanie Luxat

Beste*r Flauscher*in OOhhhmhhh.de Theresa liebt Uwe Baltner

Bestes WTF-Blog Bibliothek der Träume Helikopter Hysterie 2 Opa Whoopi bloggt

