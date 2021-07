ZDF

Mittwoch, 18. August 2021, 20.15 Uhr

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten! Mittwoch, 18. August 2021, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rätselhafter Mord an 36-Jährigem Ein freundlicher Handelsvertreter führt ein unauffälliges Leben, ist bei Nachbarn beliebt. Doch dann wird er ermordet aufgefunden. Die Polizei tappt bis heute im Dunkeln. Überfall auf Lkw-Fahrer Täglich liefert ein Brummi-Fahrer Zigaretten im Wert von mehreren Hunderttausend Euro aus. Er gerät ins Visier einer Räuberbande, die es auf seine wertvolle Ladung abgesehen hat. Bei Anruf: Betrug! Die Polizei warnt aktuell vor Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Sie bieten telefonische Hilfe bei Computerproblemen an, um dann heimlich sensible Daten abzugreifen. "XY"-Preis 2021 Ohne Vorwarnung sticht ein Mann in einem Linienbus auf einen anderen ein. Alle Fahrgäste verlassen panisch den Bus – nur einer bleibt und rettet das Leben eines jungen Mannes.

