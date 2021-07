ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Donnerstag, 15. Juli 2021, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Silke und Daniel Schröckert sprechen über den Film "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen", in dem sich in den 80ern eine koreanische Einwandererfamilie auf einer Farm in Arkansas ansiedelt. Anschließend unterhalten sich Steven Gätjen und Anne Wernicke mit dem Musiker, YouTuber und Schauspieler Davis Schulz über den "Film meines Lebens". Für Davis Schulz ist das der dreifache Oscar-Gewinner "Whiplash" (2014), ein Musiker-Drama von Damien Chazelle. Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

