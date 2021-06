ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 26/21

Mainz (ots)

Woche 26/21 So., 27.6. 9.03 sonntags Bitte Änderung beachten: Queer und Glaube (Text und weitere Angaben s. So., 4.7.2021.) ("sonntags – Lebenswerk" verschiebt sich auf So., 4.7.2021.) Woche 27/21 So., 4.7. 9.03 sonntags Bitte Änderung beachten: Lebenswerk (Text und weitere Angaben s. So., 27.6.2021.) ("sonntags - Queer und Glaube" wird auf So., 27.6.2021 vorgezogen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell