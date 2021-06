ZDF

Tierwohl-Pioniere bei "planet e." im ZDF

Wie lässt es sich erreichen, dass zum Fleischgenuss künftig auch das Tierwohl gehört? Müssen dafür statt industrieller Schlachtfabriken kleine regionale Fleischbetriebe gefördert, statt enger Ställe für die Tiere viel Auslauf auf grünen Wiesen sichergestellt, statt Massenschlachtung sanfte Begleitung bis zum letzten Moment ermöglicht werden? Diesen Fragen geht am Sonntag, 27. Juni 2021, 16.30 Uhr im ZDF, die "planet e."-Dokumentation "Tierwohl bis zum Ende – Neue Wege in der Fleischproduktion" nach. Der Film von Daniela Hoyer und Kathi Liesenfeld ist am Freitag, 25. Juni 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

Zu den Tierwohl-Pionieren in Deutschland gehören unter anderen Rudolf Bühler, Mechthild Knösel und Anna Butz: Sie engagieren sich für artgerechte Haltung, finden heraus, was ihre Tiere erfreut, und vermeiden so weit wie möglich den Stress, der auf dem Weg zum Schlachthaus entsteht. Seit Jahren kämpft Landwirtin Mechthild Knösel zum Beispiel für die teil-mobile Schlachtung auf dem Hof. Für die Weideschlachtung setzt sich der Schweizer Bio-Landwirt Nils Müller ein – er erlegt seine Rinder auf der heimischen Weide im Beisein der Stammherde.

Für die Rinderzüchterin Anna Butz steht das Wohlbefinden ihrer Tiere an erster Stelle: Sie schenkt ihnen Aufmerksamkeit, schmust und krault sie täglich. Da ihr Hof aber auch finanziert werden muss, bringt sie einmal im Monat eines ihrer Tiere zum Schlachter. Rudolf Bühler mästet die Schwäbisch-Hällischen – eine alte Schweinerasse, die er durch Rückzüchtung vor dem Aussterben bewahrt hat. Bühlers Schweine dürfen von Frühling bis spät in den Herbst draußen leben.

Für den Nutztierwissenschaftler Matthias Gauly sind das Beispiele, die Tierwohl fördern. Allerdings müssen Verbraucherinnen und Verbraucher die Vorteile erkennen und dann bereit sein, einen angemessenen Preis für Fleischprodukte zu bezahlen und ihren Fleischkonsum einzuschränken.

