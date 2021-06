ZDF

Abenteuer in "Silverpoint": ZDF dreht Mystery-Serie

Science-Fiction für Kinder: Derzeit entsteht in Nordirland die BBC-/ZDF-Koproduktion "Silverpoint". In der fantastischen Realserie mit aufwendigen Spezialeffekten geht es um Freundschaft und die Suche nach der eigenen Identität. Es werden für eine erste Staffel 13 Folgen à 22 Minuten produziert, eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Im einsam gelegenen Feriencamp Silverpoint lernen sich Louis (Oliver Cunliffe), Glen (Krish Misra), Kaz (Maiya Silveston) und Meg (Katy Byrne) kennen. Alle vier haben ein Päckchen zu tragen, und es fällt ihnen nicht leicht, sich als Team "Dragonfly" zusammenzuraufen. Doch dann entdecken sie im Waldboden einen geheimnisvollen Felsen, der ihre Neugierde weckt. Der Fels besitzt enorme energetische Kräfte – aber nur wenn sie zu viert in seiner Nähe sind. Dieses gemeinsame Geheimnis schweißt sie als Team zusammen, und sie fangen an, den mächtigen Felsen auszugraben und verschiedene Experimente mit ihm anzustellen. Er kann Dinge verschwinden lassen und teleportieren. Als die Kinder Bea (Aoife Hughes), die Tochter der Camp-Besitzer, in ihr Geheimnis einweihen, passiert etwas Unglaubliches: Louis, Glen, Kaz und Bea verschwinden – oder ist es Meg, die verschwunden ist? Fest steht: Vor vielen Jahren sind genau an diesem Ort vier Kinder verloren gegangen. "Silverpoint" ist eine Koproduktion von BBC, ZDF, ZDF Enterprises. Produziert wird die Serie von Zodiak Kids Studio UK Limited. Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Franziska Guderian. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 18. September 2021, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/silverpoint ZDFtivi in der ZDFmediathek: https://zdftivi.de Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/ https://twitter.com/ZDFpresse

