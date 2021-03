ZDF

Komödie "Zum Glück zurück" im ZDF

Was tun, wenn das Glück abhandenkommt? Das ZDF zeigt am Donnerstag, 1. April 2021, 20.15 Uhr, die Komödie "Zum Glück zurück" mit Diana Amft, Michaela May, Michael Brandner, Maximilian Grill, Marc Benjamin und vielen anderen. Regie führte Dirk Regel, das Drehbuch stammt von Marc Terjung. Vorab ist der Fernsehfilm bereits in der ZDFmediathek zu sehen.

Luise (Michaela May) und Kurt (Michael Brandner) führen als Rentner ein angenehmes Leben. Doch ein Blick in die Vergangenheit bewegt Luise dazu, die eigene Jugend wieder aufleben zu lassen. Zunächst sind die erwachsenen Kinder Anne (Diana Amft) und Sebastian (Marc Benjamin) nur erstaunt über die Eltern, doch dann beginnt der Retro-Trip der Senioren aus dem Ruder zu laufen: Anne, die zwischen Beruf und Alltag sich selbst aus den Augen verloren hat, will ein Wochenende in Paris mit ihrem Mann Nils (Maximilian Grill) planen und ihre zwei Kinder (Luisa Römer und Fabian Ziems) bei den Großeltern unterbringen. Doch Luise hat anderes vor: Sie will plötzlich das Haus verkaufen und auf Reisen gehen, sich treiben lassen oder wildfremde Leute zum Essen einladen. Die Euphorie der Großeltern wird zur Belastungsprobe für die gesamte Familie.

