ZDFinfo-Programmänderung

Woche 12/21 Montag, 22.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 22.45 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2018 "Pulverfass Korea: Konflikt ohne Ende" um 23.15 Uhr entfällt 23.30 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 0.15 Härter, reicher, besser, Südkorea! Südkorea 2018 (weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 13/21 Montag, 29.03. Bitte Programmänderungen beachten: 3.45 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014 "Pulverfass Korea: Konflikt ohne Ende" entfällt 4.15 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea Großbritannien 2018 Woche 09/21 Samstag, 27.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016 22.25 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016 23.10 Terra X Große Völker: Die Römer Deutschland 2014 23.50 Terra X Große Völker: Die Karthager Deutschland 2016 0.35 Die Welt der Antike Geburt der Zivilisation Großbritannien 2010 1.20 Die Welt der Antike Die Eisenzeit Großbritannien 2010 2.05 Die Welt der Antike Griechische Mythologie Großbritannien 2010 2.50 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große Großbritannien 2010 3.35 Die Welt der Antike Das römische Imperium Großbritannien 2010 4.20 Die Welt der Antike Der Aufstieg des Christentums Großbritannien 2010 Sonntag, 28.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Unsterbliches Pompeji Deutschland 2020 6.25 Das Geheimnis des Keltengrabs Deutschland 2019 7.10 Wunder der Wissenschaft Tödliche Strahlen und Erste-Hilfe-Affen Großbritannien 2015 7.55 Wunder der Wissenschaft Rettendes Gift und brennende Hosen Großbritannien 2015 8.40 Wunder der Wissenschaft Rätselhafter Rausch und molekulare Musik Großbritannien 2015 9.20 Wunder der Wissenschaft Riesenwelle und optische Täuschung Großbritannien 2017 10.10 Wunder der Wissenschaft Rollende Spinnen und Seestern-Zerstörer Großbritannien 2017 10.55 Wunder der Wissenschaft Schleimige Invasion und leuchtendes Moos Großbritannien 2017 11.40 Metropolen in Gefahr Tokio gegen das Mega-Beben Deutschland 2019 12.25 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 13.10 Metropolen in Gefahr Venedig gegen die Gezeiten Deutschland 2019 13.55 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015 14.40 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 15.10 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 15.40 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018 16.10 Leschs Kosmos Jagen für den Artenschutz Deutschland 2019 16.45 Leschs Kosmos Kuhstallpille & Co. - Der Allergiecode geknackt? Deutschland 2020 17.15 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 2020 17.45 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 2019 18.15 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018 18.45 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 19.15 Leschs Kosmos Schweinepest, Corona & Co. - der Vormarsch neuer Viren Deutschland 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen 22.25 Leschs Kosmos Klimaneutrales Europa - aber wie? Deutschland 2020 22.55 Leschs Kosmos Bodenlose Zukunft? Wenn der Acker schwindet Deutschland 2020 23.20 Leschs Kosmos Unfall-Analyse: Hightech-Detektive klären auf Deutschland 2021 23.50 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 0.20 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 0.50 Leschs Kosmos Ausgeliefert: Die Macht der Töne Deutschland 2018 1.20 Leschs Kosmos Jagen für den Artenschutz Deutschland 2019 1.50 Leschs Kosmos Kuhstallpille & Co. - Der Allergiecode geknackt? Deutschland 2020 2.20 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 2020 2.50 Leschs Kosmos Zurück zum Mond - aber warum? Deutschland 2019 3.20 Leschs Kosmos Spektakuläre Aussicht - Hausbau auf dem Mond Deutschland 2018 3.50 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Montag, 01.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018 18.05 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Höllenfahrt - April bis August 1939 Deutschland 2018 18.50 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen 21.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011 22.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011 23.10 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Jäger Deutschland 2020 23.50 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 0.35 heute journal 1.00 Der Preis des Krieges Erster Weltkrieg Deutschland 2020 1.45 Der Preis des Krieges Zweiter Weltkrieg Deutschland 2020 2.30 Der Preis des Krieges Vietnam Deutschland 2020 3.15 Der Preis des Krieges Afghanistan Deutschland 2020 3.55 Der Preis des Krieges Irak Deutschland 2020 4.40 Der Preis des Krieges Kampf gegen den Terror Deutschland 2020 Dienstag, 02.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Der Preis des Krieges Erster Weltkrieg Deutschland 2020 6.10 Der Preis des Krieges Zweiter Weltkrieg Deutschland 2020 6.55 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013 7.35 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 8.20 Traumorte - Die Italienische Riviera Frankreich 2018 9.05 Traumorte - Die Normandie Frankreich 2018 9.50 Traumorte - Korsika Frankreich 2018 10.35 Traumorte - Die Azoren Frankreich 2018 11.20 Traumorte - Java Frankreich 2018 12.05 Traumorte - Die Dominikanische Republik Frankreich 2018 12.50 ZDF-History Das Geheimnis der Wikinger Deutschland 2018 13.35 Unsterbliches Pompeji Deutschland 2020 14.20 Das Geheimnis des Keltengrabs Deutschland 2019 15.05 Terra X Große Völker: Die Wikinger Deutschland 2014 15.50 Terra X Große Völker: Die Griechen Deutschland 2014 16.35 Terra X Große Völker: Die Araber Deutschland 2016 17.20 Terra X Große Völker: Die Germanen Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen 21.40 Terra X Atlantis der Nordsee Deutschland 2010 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach dem Heiligen Gral Großbritannien 2016 0.40 heute journal 1.05 Burgen - Mythos und Wahrheit Feste Mauern Deutschland 2019 1.50 Burgen - Mythos und Wahrheit Die Zeit der Ritter Deutschland 2019 2.35 Burgen - Mythos und Wahrheit Bollwerke der Macht Deutschland 2019 3.20 Burgen - Mythos und Wahrheit Festungen und Kanonen Deutschland 2019 4.05 Wunderwerke der Weltgeschichte Machu Picchu - Inkastadt in den Wolken Frankreich 2018 4.50 Wunderwerke der Weltgeschichte Chinas große Mauer Frankreich 2018

