ZDF dreht sechs neue Folgen von "Die Bergretter"

Mainz (ots)

Im österreichischen Ramsau am Dachstein und Umgebung sowie am Kaunertaler Gletscher laufen seit wenigen Tagen Dreharbeiten für die 13. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter". Neben Sebastian Ströbel als Leiter der Bergrettung Ramsau stehen erneut Luise Bähr, Robert Lohr, Ferdinand Seebacher, Michael Pascher, Stefanie von Poser, Maxi Warwel, Michael König und Heinz Marecek vor der Kamera. Die sechs neuen Folgen und zwei weitere Episoden, die bereits 2020 produziert wurden, werden voraussichtlich ab Herbst 2021 im ZDF ausgestrahlt. In den neuen Folgen stellen sich die Bergretter Markus Kofler und Katharina Strasser die Frage, ob sie ein gemeinsames Kind wollen. Doch dieses Thema führt zu Komplikationen. Hält ihre Beziehung das aus? Stolpersteine und Turbulenzen gibt es auch im Privatleben der anderen Bergretter. Aber neben allem Persönlichem eint die Mitglieder der Bergrettung Ramsau die Bergung vermisster oder verunglückter Personen in dem oft schwierigen Gelände der Alpen - das ist ihre oberste Priorität. Dabei schrecken sie auch vor nahezu unmöglichen Einsätzen nicht zurück und setzen täglich ihr eigenes Leben aufs Spiel. "Die Bergretter" wird von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH (Produzent: Matthias Walther, Karoline Müller) im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortlich in der Redaktion ist Dirk Rademacher. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 7. Oktober 2021. Regie führt unter anderen Ralph Polinski, die Drehbücher stammen von Christiane Rousseau, Jens Maria Merz und anderen. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diebergretter "Die Bergretter in der ZDFmediathek": https://bergretter.zdf.de Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/ https://twitter.com/ZDFPresse

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell