Samstag, 27. Februar 2021, 12.00 Uhr Menschen - das Magazin Die Folgen von Corona (2) Moderation: Sandra Olbrich Der zweite große Lockdown, der im Dezember 2020 begann, stellt viele Menschen mit Behinderung erneut vor große Probleme. Wie gehen sie damit um? 2020 hatte die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff. "Menschen" berichtete intensiv über die Folgen der Pandemie für Menschen mit Behinderung. In dieser Ausgabe werden einige von ihnen noch einmal besucht. Wie geht es ihnen inzwischen? Eingeschränkte Betreuungsangebote, Einsamkeit und die Angst vor Infektion belastet alle. Gefürchtete Isolation und eine stark eingeschränkte Pflege und Betreuung zehren an Psyche und körperlichen Kräften der Betroffenen. Was müssen Politik und Gesellschaft aus diesen Erfahrungen lernen? Wie kann eine solche Situation in Zukunft vermieden werden? Samstag, 27. Februar 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Yve Fehring Öffnungen bei steigender Inzidenz - Zwischen Lockern und Bangen Schnelltests dringend gebraucht - Bringen sie Normalität zurück? Kretschmann kontra Eisenmann-Spannung vor der Wahl im Ländle Hammer der Woche - Neue Brücke trotz vorhandener gebaut Samstag, 27. Februar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Gäste: Francesco Friedrich, Bobfahrer Thorsten Margis, Bobfahrer Fußball-Bundesliga, 23. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Bor. M'gladbach VfB Stuttgart - FC Schalke 04 VfL Wolfsburg - Hertha BSC Bor. Dortmund - Bielefeld Bayern München - 1. FC Köln Werder Bremen - Eintr. Frankfurt Fußball: Zweite Liga, 23. Spieltag Hannover 96 - Greuther Fürth VfL Bochum - Würzburger Kickers Holstein Kiel - Erzgebirge Aue Handball: DHB-Pokal Final-Four-Turnier Ski Nordisch: Weltmeisterschaften Bericht aus Oberstdorf Wintersport Highlights des Tages Sonntag, 28. Februar 2021, 9.03 Uhr sonntags Hoffnung in der Krise Moderation: Andrea Ballschuh Hoffnung ist etwas Kraftvolles. Sie kann bei der Bewältigung von Krankheiten und Krisen helfen. Der Psychologe Tobias Kube spricht sowohl darüber als auch über Hoffnung bei Veränderungen. Die Corona-Pandemie hat Lebensentwürfe verändert. Studierende berichten über ihren neuen Blick auf Studium und Berufswunsch. Ramona Meurer sattelte von Stewardess um auf Lkw-Fahrerin. Pfarrer Carsten Leinhäuser erklärt, was es mit der "KüchenKirche" auf sich hat. "Mir begegnet in der Bibel an allen Ecken und Enden ein Gott, der nicht aufgibt, sich für eine bessere Welt starkzumachen. Einer, der auch dann, wenn die Menschen es wieder mal zum x-ten Mal 'versemmelt' haben, darauf hofft, dass es wenigstens ein paar unter ihnen gibt, welche seinem Ruf der Nächstenliebe folgen", ist Pfarrer Carsten Leinhäuser aus Winnweiler überzeugt. "Mit der 'KüchenKirche' versuchen wir, diese Gedanken hell zu halten: Gott gibt uns nicht auf - gerade auch in dieser nervigen Corona-Zeit ist er mitten unter uns. Also sollten auch wir einander und diese Welt nicht aufgeben. Die Hoffnung nicht aufgeben ..." Eine Langversion der Reportage zur "KüchenKirche" und Pfarrer Carsten Leinhäuser ist bereits ab Freitag, 26. Februar 2021, um 12.00 Uhr in der ZDFmediathek unter https://sonntags.zdf.de abrufbar.

