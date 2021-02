ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 25. Februar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Aylin Tezel, Schauspielerin Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Junge Menschen in der Corona-Zeit - Alles anders als geplant Hackfleischmuffins - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Heuschnupfen und Corona - Helfen Masken auch gegen Pollen? Kindersport in der Pandemie - So bleiben Kinder mit Spaß fit Donnerstag, 25. Februar 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Dorfladen Tante M. - Neues Konzept für das Land Expedition: Bremen-Vegesack - Unterwegs mit dem Zufall Küchenträume - Rabeas Pulled Chicken Donnerstag, 25. Februar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Deutsche Plätzchen in Long Beach - Auswanderer glücklich in Kalifornien Donnerstag, 25. Februar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Neues von Bonnie Tyler - Interview mit der Sängerin Vorschau auf die Golden Globes - Hollywood-Gala am Wochenende

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell