ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Samstag, 20. Februar 2021, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Müssen Reisen an Ostern ausfallen? - Urlaub von Corona Freiwillige helfen in der Pflege - Kümmern statt klatschen Wer gewinnt Wahl in Rheinland-Pfalz? - Dreyer oder Baldauf Hammer der Woche - Landesbetrieb holzt Straßenbäume weg Samstag, 20. Februar 2021, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender Bayern München Fußball-Bundesliga, 22. Spieltag Topspiel: FC Schalke 04 - Bor. Dortmund 1. FC Köln - VfB Stuttgart Eintr. Frankfurt - Bayern München SC Freiburg - Union Berlin Bor. M'gladbach - 1. FSV Mainz 05 Bielefeld - VfL Wolfsburg Fußball: Zweite Liga, 22. Spieltag SC Paderborn - SV Sandhausen VfL Osnabrück - 1. FC Heidenheim FC St. Pauli - Darmstadt 98 Biathlon: Weltmeisterschaften Bericht aus Pokljuka/Slowenien Ski Alpin: Weltmeisterschaften Bericht aus Cortina d'Ampezzo/Italien Tennis: Australian Open Zusammenfassung Sonntag, 21. Februar 2021, 8.33 Uhr sonntags Die Sorgen überstehen Moderation: Michael Sahr Ein knappes Jahr nach Beginn der Pandemie Anfang 2020 mehren sich existenzielle Sorgen: Es geht um Geld, um Zeit, die man nicht zurückholen kann, und um Menschen, die einem fehlen. Am Beispiel einer Kleinstadt in Norddeutschland zeigt "sonntags" die Sorgen der Menschen und wie sie damit umgehen: Kleinunternehmer, deren Kapital schwindet, junge Menschen, deren Ausbildung platzt, und Ältere, die zu isoliert sind für die Zeit, die ihnen bleibt. Sonntag, 21. Februar 2021, 17.10 Uhr Die SPORTreportage Moderation: Norbert König Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 22. Spieltag Biathlon-Weltmeisterschaften Bilanz Alpine Ski-Weltmeisterschaften Entscheidung Slalom Herren Nordische Ski-Weltmeisterschaften Vorbericht

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell