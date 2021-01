ZDF

"Stay Live": ZDFkultur plant neue Konzertreihe für Newcomer

Seit bald zwölf Monaten können Musikerinnen und Musiker nicht mehr tun, was sie am liebsten tun und wofür sie jahrelang geprobt haben: vor Publikum auftreten und ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mitreißen. Für Newcomer und die deutsche Clubkultur bedeutet ein Jahr ohne Auftritte auch ein Jahr mit gravierenden finanziellen Einbußen, wenn nicht gar Existenznöten. Mit der neuen Online-Konzertreihe "Stay Live" will ZDFkultur zusammen mit der gemeinnützigen Fördereinrichtung "Initiative Musik" der stillgelegten Musikszene aktiv unter die Arme greifen. In legendären Clubs stellen junge Musikerinnen und Musiker endlich wieder ihr Können unter Beweis und treffen dort auf anerkannte Größen aus Pop, Rock oder Hiphop. "Die Musik- und Clubszene ist von der Pandemie weiterhin hart getroffen. Mit 'Stay Live' drehen wir die Boxen auf und bieten Clubs und jungen Bands im Netz eine Rampe, um nach Corona wieder richtig durchzustarten", so Anne Reidt, Leiterin der Hauptredaktion Kultur im ZDF. "Stay Live" weckt ein lange vermisstes Gefühl: wieder gemeinsam live! Gedreht wird im Februar 2021, veröffentlicht werden die etwa 15 Konzerte voraussichtlich ab März 2021 auf https://zdfkultur.de. Der Termin wird noch bekanntgegeben. Das Konzert- und Dokuformat "Stay Live" ist Teil von #BEATCovid - unter diesem Hashtag bündelt das ZDF künftig seine besonderen Programmanstrengungen im Bereich Kultur. Ansprechpartnerinnen: Dr. Britta Schröder, schroeder.b@zdf.de, Dr. Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de ZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.de ZDFkultur bei Facebook: https://facebook.com/ZDFkultur https://twitter.com/ZDFpresse

