ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Florian Weiss Gast: Cem-Ali Gültekin, Schauspieler und Produzent Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Bunte-Bete-Tarte - Mario Kotaska kocht vegetarisch Ermüdungsbruch im Fuß - Welche Therapie hilft? Joe Biden, 46. Präsident der USA - Talk mit Politologe Thomas Jäger Donnerstag, 21. Januar 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Schnee im Harz - Winter ohne Touristen Strafzettel aus dem Ausland - Was tun? Expedition Deutschland: Donnersberg - Unterwegs mit dem Zufall Donnerstag, 21. Januar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Fashion Week in Berlin - Jubiläumsshow von Kilian Kerner Priyanka Chopra: Porträt - Von Bollywood nach Hollywood Internationaler Tag der Jogginghose - Promis mögen es bequem Donnerstag, 21. Januar 2021, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Impfen, Masken, Mutationen - Droht der Endlos-Shutdown? Gäste: Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister Manuela Schwesig, SPD, MP Mecklenburg-Vorpommern Christiane Woopen, Vorsitzende Europäischer Ethikrat Melanie Brinkmann, Virologin, HZI Braunschweig Sascha Lobo, Autor, Digitalisierungs-Experte Diana Zimmermann, Leiterin ZDF-Studio London Deutschland geht in die Verlängerung - der Shutdown geht weiter. Obwohl die Zahl der Infektionen langsam sinkt, steigt die Angst vor neuen Coronavirus-Mutationen. Denn beim Impfen gibt es weiter Probleme. Eine verschärfte Maskenpflicht und mehr Homeoffice sollen helfen, das Virus unter Kontrolle zu bringen. Werden die Maßnahmen reichen, oder bräuchte es einen harten Lockdown? Wie gefährlich sind die Mutationen? Und wann geht es mit dem Impfen voran?

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell