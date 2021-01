ZDF

"Ein Sommer auf Elba" mit Regula Grauwiller im ZDF-"Herzkino"

Mainz (ots)

Obwohl Maja (Regula Grauwiller) und Thorsten (Janek Rieke) geschieden sind, machen sie gemeinsam mit ihren Söhnen Urlaub. Der Gedanke ist gut, die Ausführung jedoch miserabel: Majas Anstrengung, mit allen gemeinsam etwas zu unternehmen, bügeln die Männer gekonnt ab. Kurzerhand lässt sie die drei allein zurück und sucht eine Alternative. Das ZDF zeigt "Ein Sommer auf Elba" am Sonntag, 24. Januar 2021, 20.15 Uhr, im "Herzkino". In weiteren Rollen sind Robert Schupp, Emelie Kundrun, Levis Kachel, Henry Horn und viele andere zu sehen. Regie führte Jophi Ries nach dem Drehbuch von Birgit Maiwald. Der Film ist bereits ab Samstag, 23. Januar 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Obwohl Maja (Regula Grauwiller) und Thorsten (Janek Rieke) seit zwei Jahren geschieden sind, ist es ihnen wichtig, einmal im Jahr gemeinsam mit ihren Söhnen Urlaub zu machen. In der Theorie ein guter Gedanke, der allerdings an der Realität scheitert: Denn Thorsten will ohne Absprache gleich nach Majas Ankunft auf Elba wieder zurück nach Deutschland - aus beruflichen Gründen. Die beiden Teenager-Söhne Erik (Levis Kachel) und Anton (Henry Horn) interessieren sich hingegen nur für ihre Smartphones und ein funktionierendes WLAN. Majas Anstrengung, mit allen gemeinsam etwas zu unternehmen, bügeln die drei Männer gekonnt ab. In Maja regt sich Widerstand: Kurzerhand lässt sie die drei allein zurück und flüchtet zu Lorenzo (Robert Schupp), den sie am Hafen kennengelernt hat. Er betreibt einen "Glamping"-Platz für luxuriöses Camping, auf dem sich Maja sofort pudelwohl fühlt. So fällt es ihr nicht besonders schwer, ihre Familie ein bisschen zappeln zu lassen. Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einsommer Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ein-sommer-auf-elba "Herzkino" im ZDF: https://herzkino.zdf.de https://twitter.com/ZDFpresse

