Sonntag, 17. Januar 2021, 10.15 Uhr

Sonntag, 17. Januar 2021, 10.15 Uhr Zur Erinnerung an Siegfried Fischbacher Das Traumschiff Las Vegas An Bord des "Traumschiffs" herrscht seit Tagen große Aufregung: Karl Petersen, Chef der Reederei, wird in San Francisco an Bord erwartet. Er wird seinen Nachfolger vorstellen. Dafür möchte er seinen Geburtstag zum Anlass nehmen. Noch ahnt niemand, dass Petersens Tochter Susanne in die Fußstapfen ihres Vaters treten wird. Sie möchte möglichst viele Informationen über das Schiff sammeln und heuert unter einem anderen Namen an. Als Assistentin von Chefstewardess Beatrice arbeitet Susanne Petersen inkognito auf dem "Traumschiff". Gaby Fischer, Pächterin der Bordboutique, hat sich in Kapitän Paulsen verliebt, der allerdings nur Augen für die extravagante Sängerin Lea Johnson hat. Frank Schubert, Hoteldirektor auf dem "Traumschiff", plagen gleich mehrere Probleme: Zunächst fällt es ihm schwer, seine Beziehung zu Kerstin Hilpert, der Kosmetikerin an Bord, geheim zu halten. Als dann auch noch seine zweite Geliebte, Lea Johnson, auftaucht, sorgt diese nicht nur bei Frank Schubert für Unruhe. Unter dem Vorwand, eine Fotoreportage über das Schiff zu machen, nimmt Jan Kabel, Reeder-Sohn, an der Reise nach San Francisco teil. Sein Vater erhofft sich davon wichtige Informationen, um die Petersen-Reederei übernehmen zu können und damit auch das "Traumschiff". Als Jan auf die charmante Stewardess Susanne trifft und sich beide ineinander verlieben, ahnen sie nicht, welche berufliche Tätigkeit sie in Wirklichkeit miteinander verbindet. Kapitän Paulsen hat sich für die Liegezeit des Schiffes im Hafen von San Francisco ein ganz besonderes Ausflugsziel ausgesucht. Er möchte Lea Johnson das berühmte Spielerparadies Las Vegas zeigen. Doch als er dort ankommt, erwartet ihn eine große Überraschung: Schiffsarzt Dr. Schröder und einige andere Crew-Mitglieder hatten das gleiche Ziel. Es werden für alle ziemlich turbulente Tage in Las Vegas und im Hotel "Caesars Palace". Höhepunkt des Ausflugs aber ist ein Besuch bei den weltberühmten Illusionisten Siegfried und Roy und ihren Löwen und Tigern.

