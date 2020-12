ZDF

Sonntag, 3. Januar 2021

Sonntag, 3. Januar 2021, 9.30 Uhr

Katholischer Gottesdienst

Seit 175 Jahren: Kinder helfen Kindern!

Aus der Kirche Sankt Rabanus Maurus in Mainz

Der Gottesdienst wird vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" gestaltet, das den 175. Geburtstag feiert. Der Leitgedanke ist über die Jahre gleich geblieben: "Kinder helfen Kindern!"

Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks, verdeutlicht in seiner Predigt, dass die Sternsinger die Kraft haben, die Welt zum Guten zu verändern, und wie die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entstanden ist.

Am 2. Februar 1846 wurde das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Aachen gegründet. Den Anstoß gab Auguste von Sartorius, die von der Not der Kinder in China erfahren hatte. Unter dem damaligen Namen "Verein der heiligen Kindheit" nahm die Hilfe für notleidende Mädchen und Jungen in aller Welt ihren Anfang. Der Leitgedanke damals wie heute: "Kinder helfen Kindern!"

Markenzeichen des Hilfswerks sind die Sternsinger, die jährlich bundesweit rund um den Jahreswechsel die Botschaft von Jesu Geburt zu den Menschen bringen. Über die Haustüren schreiben sie den Segen "20*C+M+B+21 - Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus". Getragen wird die Aktion Dreikönigssingen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Für die musikalische Gestaltung des Jubiläumsgottesdienstes sorgt der Kantor für Neue Geistliche Musik Thomas Gabriel mit seinen Töchtern Karla und Emma Gabriel. Coronabedingt wird dieser Gottesdienst nicht wie geplant aus Berlin übertragen, sondern, wie andere Gottesdienste zuvor, aus der Kirche St. Rabanus Maurus in Mainz.

Im Anschluss an den Gottesdienst können die Zuschauenden und Mitfeiernden die Mitarbeitenden des Kindermissionswerks bis 15.00 Uhr unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif) erreichen.

Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden.

