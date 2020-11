ZDF

Donnerstag, 26. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Thomas Godoj, Mit seinem neuen Album "Stoff" Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Immunsystem stärken - Tipps von der Ernährungsberaterin Kürbis mal anders - Veganes Butternutkürbis-Gericht Donnerstag, 26. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Corona-Schnelltests - Was bringen sie? Expedition Deutschland: Königswinter - Immer Mut zu Neuem Tierklinik Ahlen - Boxer Benny beim Ultraschall Donnerstag, 26. November 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Blond nachgefragt - Lifehacks: platzsparendes Falten Donnerstag, 26. November 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Gary Barlow im Interview - Wie der Sänger Weihnachten feiert Rita Ora wird 30 - Glückwünsche an die Musikerin Donnerstag, 26. November 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Feste ohne Freude - wie lang wird der Corona-Winter? Gäste: Helge Braun, CDU, Kanzleramtsminister Manuela Schwesig, SPD, MP Mecklenburg-Vorpommern Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Physiker Ulrike Lüken, Psychologische Psychotherapeutin Sibylle Katzenstein, Allgemeinmedizinerin, COVID-19-Praxis Michael Mittermeier, Komiker, Kabarettist Das Corona-Weihnachtswunder bleibt bisher aus - die Zahlen sind weiter hoch - der Wellenbrecher-Lockdown wirkt nicht genug. Kein Wunder also, dass Bund und Länder ihn verlängern und verschärfen wollen, um ihn dann allerdings über die Feiertage wieder zu lockern.

Wird es mit diesem Hin und Her gelingen, die Zahl wieder auf den Wert 50 zu drücken? Wie gefährlich sind die für Weihnachten geplanten Ausnahmen? Und wie hält das Land das alles bis zu den angekündigten Impfungen aus?

