"Find me in Paris": Dritte Staffel im ZDF und bei KiKA

MainzMainz (ots)

Neue Folgen mit eindrucksvollen Schauplätzen an der Côte d'Azur und in Paris, mit der berühmten Opéra Garnier im Mittelpunkt: Das ZDF zeigt am Samstag, 28. November 2020, 9.35 Uhr, die ersten zwei von insgesamt 26 neuen Folgen der Tanz-Serie "Find me in Paris". Alle Folgen ab Sendestart stehen auf den Kinderseiten der ZDFmediathek zur Verfügung und werden ab 30. November 2020 montags bis donnerstags um 20.10 Uhr bei KiKA ausgestrahlt.

Die russische Prinzessin und begabte Tanzschülerin Lena Grisky (Jessica Lord), wird kurz nach einem entscheidenden Auftritt scheinbar unwiederbringlich aus dem Jahr 1905 in das Jahr 2018 katapultiert. Seitdem muss Lena ihren Weg zur Tänzerin in einer für sie völlig fremden Umgebung meistern. Nun, im dritten Jahr ihrer Ausbildung, sieht sich Lena noch viel größeren Herausforderungen gegenüber. Und sie möchte endlich Antworten auf all ihre Fragen finden: Welches Geheimnis verbirgt sich hinter den Zeitreisen und sind diese Teil eines größeren Plans? Zudem wird ihr und ihren Freunden bei einem Tanzworkshop in Südfrankreich klar, dass sie von nun an als Konkurrenten um einen Platz im Ballett der Pariser Oper kämpfen.

Zu Beginn der neuen Staffel findet sich Lena versehentlich im Jahr 1983 wieder, als sie zurück ins Jahr 1905 will. Viel Zeit zur Verwunderung bleiben ihr und ihren Freunden Ines (Eubha Akilade), Jeff (Castle Rock Peters) und Isaac (Terique Jarrett) nicht: Die Zeitreisenbehörde ist hinter ihnen her.

"Find me in Paris" ist eine Koproduktion von Cottonwood Media in Koproduktion mit ZDF, ZDF Enterprises, Be-Films, Opéra national de Paris, UFUND, UMEDIA.

