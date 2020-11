ZDF

Dienstag, 17. November 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Gast: Michael Kessler, Comedian Dienstag, 17. November 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Vollsperrung am Feldbergpass - Baumfällarbeiten wegen Borkenkäfer Expedition Deutschland: Spandau - Spaziergang an der Havel Ex-Junkie hilft Jugendlichen - Aufklärung über Drogen Dienstag, 17. November 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Der Traum vom Auswandern: Kalifornien - Deutscher Biergarten in San José Dienstag, 17. November 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Kai Schumann ist "Heldt" - Dreharbeiten zur 100. Folge Eloy de Jong über Trauer - Sänger schrieb Song über Verlust

