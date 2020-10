ZDF

ZDFinfo-Programmänderung

Mainz

ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 45/20 Samstag, 31.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Geheimes Paris - Sacré-Coeur Frankreich/Deutschland 2018 6.10 Ermittler! Tatort Berlin 6.40 Mörderjagd Die Sklavenhalter Frankreich 2012 7.25 Mörderjagd Rasende Wut Frankreich 2015 8.10 Mörderjagd Schatten des Zweifels Frankreich 2018 8.55 Mörderjagd Eine gefährliche Familie Frankreich 2018 9.40 Mörderjagd Mord ohne Leiche 10.25 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet Großbritannien 2019 11.10 Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li Deutschland 2017 11.55 Täterjagd Der Fall Guy Georges Frankreich 2018 12.40 Täterjagd Der Fall Cyril Koskinas Frankreich 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Der Verrat Deutschland 2020 23.10 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Die Alibis Deutschland 2020 23.45 Killing For Love - Der Fall Jens Söring Das Urteil Deutschland 2020 0.30 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011 1.15 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 2.00 Bekenntnisse eines Serienkillers Bei Gelegenheit Mord Frankreich 2011 2.45 Geständnisse eines Serienkillers Elizabeth Wettlaufer - Der Todesengel 3.30 Geständnisse eines Serienkillers Ted Bundy - Der Frauenmörder (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Sonntag, 01.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 ZDFzoom Donald Trumps Kampf um die Macht Amerikas Demokratie in Gefahr USA 2020 6.10 Macht und Machenschaften USA - Gekaufte Politik Deutschland/USA 2020 6.55 Sex, Trump & Fox News - Aufstieg und Fall des Roger Ailes USA 2019 8.35 auslandsjournal - die doku: Kampf um ein neues Amerika USA 2020 9.05 auslandsjournal - die doku: American Voices Reise durch ein zerrissenes Land USA 2020 9.55 auslandsjournal - die doku: Amerikas Schicksalsjahr Film von Nadja Kölling und Jan Tenhaven USA 2020 10.35 #vanlife - Leben im Camper USA 2020 11.25 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 12.10 Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft USA 2019 12.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 13.40 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 14.25 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 15.10 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 15.55 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 16.40 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 17.25 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 18.10 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 2017 18.55 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Mysterien des Mittelalters Die Totenschädel von Dornach Großbritannien 2017 23.10 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017 23.55 Mysterien des Mittelalters Die Schwerter von Castillon Großbritannien 2017 0.40 Mysterien des Mittelalters Italiens Warlords Großbritannien 2017 1.25 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 2.10 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 2.55 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 3.35 Die Pyramiden Dahschur - Fantastische Entdeckungen Frankreich 2019 4.20 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 Montag, 02.11. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 5.50 Der Schatz im Wüstensand - Turkmenistans antikes Erbe Turkmenistan/Deutschland 2020 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Künstliche Intelligenz - Wettlauf der Großmächte USA 2019 23.25 Dunkle Machenschaften Wie mit Daten die US-Wahlen beeinflusst werden Großbritannien 2020 0.10 Armes reiches Amerika - Leben im Schatten des Wohlstands USA 2019 0.55 heute journal 1.20 Amerika hat die Wahl: Trump gegen Biden USA 2020 3.15 Fahrenheit 11/9 von Michael Moore USA 2018 Woche 47/20 Samstag, 14.11. Bitte Programmänderung beachten: 15.00 ZDF-History Anarchie im Osten - Die letzten Monate der DDR Deutschland 2020 "ZDF-History: Geheime DDR - Verbotene Orte der Macht" entfällt (weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen) Woche 48/20 Montag, 23.11. Bitte Programmänderung beachten: 13.00 Ermittler! Soko "Mirco" Deutschland 2020 "ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)

