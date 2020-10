ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 8. November 2020, 9.30 Uhr

Evangelischer Gottesdienst

MainzMainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte erneute Aktualisierung beachten!! Sonntag, 8. November 2020, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Kirche ist Zukunft Aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach Der Blick nach vorn funktioniert nur mit einem Blick in die Gegenwart. Und die scheint durch eine Krise geprägt. Die Gegenwart ist gerade durch Corona im "Besuchernotstand". Das verblendet den Blick in die Zukunft. Leere Kirchen, Synodaltreffen mit Maske und per Chat, digital. Und dennoch gibt es eine Zukunft, und die gilt es zu feiern. Das ZDF überträgt dazu einen Gottesdienst aus der Evangelischen Johanneskirche in Eltville-Erbach mit Bischof Dr. Christian Stäblein und Pfarrerin Bianca Schamp. Wenn die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland am 8. November ihre Beratungen aufnimmt, geht es um nicht weniger als die "Zukunft einer Kirche im Umbruch". Im Eröffnungsgottesdienst aus Erbach im Rheingau kommen Teilnehmende an der Synode und Menschen aus der Erbacher Gemeinde zu Wort. Sie berichten von ihrer Sicht auf die Kirche und ihren Wünschen für ihre Zukunft. Die Predigt hält Bischof Dr. Christian Stäblein aus Berlin. Die musikalische Gestaltung übernehmen ein Vokalensemble und Instrumentalisten unter der Leitung von Alexander Grün. Andreas Karthäuser spielt die Orgel. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 19.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot unter der Nummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.) Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

