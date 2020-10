ZDF

Magische Freundschaften: Das Hexenwochenende im ZDF und bei KiKA

Bild-Infos

Download

MainzMainz (ots)

Anlässlich Halloween und 40 Jahre "Bibi Blocksberg" haben ZDF und KiKA ein ganzes Wochenende zum Thema Hexen im Programm: Unter dem Motto "Magische Freundschaften" zeigt das ZDF die Premiere des Halloween-Specials von "Bibi Blocksberg", KiKA präsentiert die ZDF-Spielfilmkomödie "Meine teuflisch gute Freundin" und zeigt neue Folgen von "Eine lausige Hexe". Beide Sender strahlen jeweils zwei der vier beliebten "Bibi & Tina"-Realfilme sowie ausgewählte Folgen der Serien "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" aus.

Das Hexenwochenende startet bei KiKA am Freitag, 30. Oktober 2020, ab 15.00 Uhr, mit drei Episoden der Serie "Eine lausige Hexe". Um 19.25 Uhr zeigt KiKA die Premiere der Komödie "Meine teuflisch gute Freundin", in der Lilith (Emma Bading) ihrem Vater, dem Teufel (Samuel Finzi), beweisen will, dass sie schon als Teenager der Arbeit einer Teuflin gewachsen ist. Nach der TV-Ausstrahlung steht der Spielfilm in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Am Samstag, 31. Oktober 2020, ab 5.55 Uhr, beginnt im ZDF die Zeit für Hexen mit ausgewählten Geschichten von "Bibi Blocksberg". Um 7.10 Uhr folgt die Premiere des Halloween-Specials "Bibi Blocksberg: Halloween mit Hex-hex!", in dem Bibi mit den Neustädter Bürgerinnen und Bürgern und den Hexen gemeinsam Halloween feiern will. Danach stehen Folgen der Serie "Bibi und Tina" auf dem Programm sowie, um 8.55 Uhr, das von Detlev Buch inszenierte Kinoabenteuer "Bibi & Tina - Der Film". Ab 12.00 Uhr warten bei KiKA weitere Abenteuer von "Bibi Blocksberg", "Bibi und Tina" und "Eine lausige Hexe" sowie, um 13.15 Uhr, der Spielfilm "Bibi & Tina - Voll verhext".

Am Sonntag, 1. November 2020, zeigt das ZDF um 7.15 Uhr "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" und KiKA um 13.15 Uhr "Bibi & Tina - Tohuwabohu total". Ebenso bei KiKA, täglich am Hexenwochenende um 18.35 Uhr, sind die zauberhaften Hexengeschichten von "Petronella Apfelmus" nach der bekannten Buchvorlage von Sabine Städing zu sehen. Alle Sendungen sind nach ihrer TV-Ausstrahlung abrufbereit auf kika.de, im KiKA-Player, in der ZDFmediathek und in der ZDFtivi-App.

Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hexenwochenende

ZDFtivi in der ZDFmediathek: http://zdftivi.de

KiKA: http://kika.de

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell