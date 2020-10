ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 43/20

Mainz (ots)

Woche 43/20

Do., 22.10.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.20 Wetter

19.30 ZDF spezial (HD/UT) Corona-Krise - Mehr als 11.000 Neuinfektionen Moderation: Hanna Zimmermann

(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)

Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:

Do., 29.10., Brüderchen und Schwesterchen (Wiederholung um 1.40 Uhr) Do., 5.11., Unter Druck (Wiederholung um 0.55 Uhr) Do., 12.11., Die große Chance (Wiederholung um 1.40 Uhr) Do., 19.11., Familiensache (Wiederholung um 1.40 Uhr) Do., 26.11., Der Mann auf der Brücke (Wiederholung um 1.40 Uhr) Do., 3.12., Im Rausch (Wiederholung um 1.40 Uhr) Do., 10.12., Für eine Handvoll Euro

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell