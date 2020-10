ZDF

Samstag, 24. Oktober 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Ich engagiere mich Engagement macht stark. Und das wissen auch die rund 31 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren. Einer von ihnen ist Jan Kleen. Der 27-Jährige sammelt Müll. Und er setzt sich gegen Intoleranz und Gewalt ein. Denn Kleen, der eine Lernbeeinträchtigung hat, war selbst einmal Mobbing-Opfer. Beim Inklusionsfußballteam Germania Zündorf ginge ohne die ehrenamtlichen Trainer Sven Fritzenwallner und Gökhan Erdek nichts. Torwarttrainer Sven sitzt im Rollstuhl und macht mit einem Trainerteam die Fußballer mit und ohne Behinderung ehrenamtlich fit für die Spiele. 2020 wurde das gesamte Trainerteam mit dem Kölner Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Bundesweite Berühmtheit erlangte die Inklusionsfußballmannschaft Germania Zündorf im Juni 2019 dank eines Tores des Spielers Daniel Yamaci. Der 35-jährige Torschütze hat das Downsyndrom. Sein Jubel über den Treffer war so ansteckend, dass er die gesamte Mannschaft mitgerissen hat. Das Jubel-Video wurde in den sozialen Netzwerken über 25 Millionen Mal geteilt. Mit der Unterstützung des ZDF und der "Aktion Mensch" würdigt das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement jährlich die vielen Ehrenamtlichen, ohne die die Gesellschaft nicht so vielfältig und stark wäre. Samstag, 24. Oktober 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Gesundheitsämter im Stress - Kontakt-Nachverfolgung immer schwerer Berchtesgaden im Lockdown - Kritik an strengen Maßnahmen Seele leidet unter Corona - Psychische Erkrankungen nehmen zu Helgoland im Herbst - Hochsaison für Vogelkundler Samstag, 24. Oktober 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Leon Draisaitl, Eishockeyspieler Fußball-Bundesliga, 5. Spieltag Topspiel: Bor. Dortmund - FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 - Bor. M'gladbach Union Berlin - SC Freiburg RB Leipzig - Hertha BSC Bayern München - Eintr. Frankfurt VfB Stuttgart - 1. FC Köln (Fr.) Fußball: Zweite Liga, 5. Spieltag Hamburger SV - Würzburger Kickers Darmstadt 98 - FC St. Pauli Hannover 96 - Düsseldorf Holstein Kiel - Greuther Fürth Formel 1: Großer Preis von Portugal Bericht aus Portimão Sonntag, 25. Oktober 2020, 9.03 Uhr sonntags Lügen haben kurze Beine Moderation: Andrea Ballschuh Niemand will gern belogen werden - doch gelogen wird ständig. Lügen prägen unseren Alltag mehr, als uns lieb ist: angefangen von Adam und Eva im Paradies bis zu Trumps 15 000 Lügen auf Twitter. Neben politischen Lügen gibt es weitere Kategorien: Notlügen, Lebenslügen, pathologische Lügen, Lügen in Strafprozessen, Corona-Lügen, Werbelügen und so weiter. "sonntags" widmet sich dem Thema auf unterhaltsame Weise und lässt auch notorische Lügner zu Wort kommen. Sonntag, 25.Okober 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Andrea Petkovic Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 5. Spieltag Basketball: Pokal-Qualifikation 3. Runde Formel 1: Großer Preis von Portugal Zusammenfassung aus Portimão Sportpolitik: Trump und der US-Sport Aktuelle Reportage

