ZDF-Programmänderung ab Woche 42/20

Woche 42/20

Do., 15.10.

Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:

19.00 heute

19.19 Wetter (VPS 19.20)

19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Sprunghafter Anstieg der Zahlen - Kommt das Corona-Chaos? Moderation: Matthias Fornoff

19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)

20.30 Fritzie - Der Himmel muss warten (VPS 20.15)

21.15 Fritzie - Der Himmel muss warten (VPS 21.00)

22.00 heute journal (VPS 21.45)

22.30 maybrit illner (VPS 22.15)

23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)

0.45 heute journal update (VPS 0.30)

1.00 Filmgorillas (VPS 0.45)

1.10 Heldt (VPS 0.55)

1.55 Heldt (VPS 1.39)

2.40 Heldt (VPS 2.24)

3.20 Heldt (VPS 3.09)

4.05 Heldt (VPS 3.54)

4.55- hallo deutschland 5.30

(Die Wiederholung "Leute heute" und "Deutschland von oben" entfällt.)

Fr., 16.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

22.30 heute-show

23.05 aspekte (VPS 23.00)

0.20 heute journal update (VPS 0.15)

0.35 neoriginal (VPS 0.30) Greyzone - No Way Out

1.15 Monk (VPS 1.10)

2.00 Monk (VPS 1.55)

2.40 SOKO Leipzig (VPS 2.35)

3.25 Die Chefin (VPS 3.20)

4.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.20)

5.10- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.35

Woche 43/20

Sa., 17.10.

Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:

0.30 heute-show

1.05 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00) Last Action Hero

3.05 Feinde - Welcome to the Punch (VPS 3.00)

4.35 SOKO Wien (VPS 4.30)

5.20- Länderspiegel (VPS 5.15) 5.50

So., 18.10.

5.50 Menschen - das Magazin

(Weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen. "zdf.formstark" entfällt.) _____________________

Bitte neuen Ausdruck beachten:

9.30 Katholischer Gottesdienst (HD/UT) Gott in Zeiten der Pandemie Aus der Pfarrkirche Sankt Rabanus Maurus in Mainz

