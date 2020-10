ZDF

Samstag, 17. Oktober 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Behindert, so what! Wer sagt, dass eine Behinderung behindern muss? Die acht Mitglieder des Social-Media-Teams der Stiftung Hephata lassen sich nicht ausbremsen und machen das zum Thema auf ihrem Videokanal. Marina, Leo, Zora, Okan, Buddy, Philipp, Rainald und Stephan sind das erste Social-Media-Team in Deutschland, das ausschließlich aus Menschen mit Behinderung besteht. Endlich sind sie selbst am Drücker und setzen auf "Behindert, so what!" ihre eigenen Themen um. Bei den Redaktionssitzungen geht es manchmal rund, wenn das Team neue Themen bespricht. In kleinen Gruppen werden dann Drehbücher für die verschiedenen Filme erarbeitet und die Drehs geplant. Wird nicht gedreht, üben sie sich im Filmen und Sprechen. Marina hat ein gutes Auge für Bilder, weshalb sie immer öfter selbst filmt. Rainald und Stephan glänzen vor allem in der Recherche. Und Michael, der von allen Buddy genannt wird, hat schon in seiner Freizeit gern Filme gedreht: "Hier kann ich endlich mein Hobby zum Beruf machen", erzählt er. Die Teammitglieder produzieren Inhalte, die sie selbst interessieren und die alle Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, ansprechen. Aber sie sind auch Aktivisten und wollen auf Themen aufmerksam machen, die sie selbst als Menschen mit Behinderung betreffen. Dazu haben sie eigene Formate entwickelt wie "Leo checkt ...", in dem Leonardo zeigt, wo für Rollstuhlfahrer kein Durchkommen ist, und "Brief an ...", in dem das Team Brandbriefe schreibt und politische Forderungen stellt. "Wir wollen zeigen, was wir so alles können", erklärt Zora. Samstag, 17. Oktober 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Wer darf im Land wohin verreisen? - Streit um Beherbergungsverbot Regionalflughäfen vor dem Aus - Corona verschärft die Krise Staatshilfe für Thyssenkrupp? - Stahlgigant wackelt Hammer der Woche - Spandaus irrer Vergabe-Deal Samstag, 17. Oktober 2020, 23.00 Uhr das aktuelle sportstudio Moderation: Jochen Breyer Gast: Hans-Joachim Watzke Geschäftsführer Borussia Dortmund Fußball-Bundesliga, 4. Spieltag Topspiel: Bielefeld - Bayern München Bor. M'gladbach - VfL Wolfsburg FC Augsburg - RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen Hertha BSC - VfB Stuttgart SC Freiburg - Werder Bremen Hoffenheim - Bor. Dortmund Fußball: Zweite Liga, 4. Spieltag Greuther Fürth - Hamburger SV Karlsruher SC - SV Sandhausen Braunschweig - VfL Bochum Sonntag, 18. Oktober 2020, 9.03 Uhr sonntags Feuer fangen Moderation: Andrea Ballschuh Religionen werben für ihren Glauben. Ihre Anhänger wollen ihre Botschaft verkünden und verbreiten und andere Menschen davon überzeugen, dass sie richtig, gut und lohnenswert ist. Das heißt: Sie missionieren. Viele Glaubensgemeinschaften machen das, etwa das Christentum oder der Islam. Aber heute in anderer Form als zu früheren Zeiten. Es geht mehr um Vorleben und Einladen. "sonntags" fragt, wie Religionen in Deutschland für sich werben. Anlass, darüber nachzudenken, ist der katholische Weltmissionssonntag im Oktober. Sonntag, 18.Okober 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Andrea Petkovic Fußball: Bundesliga Nachspiel zum 4. Spieltag Basketball: Pokal Qualifikationsturnier Ski Alpin: Saisonauftakt Bericht aus Sölden/Österreich Rudern: Rendsburg-Cup Zusammenfassung

