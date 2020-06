MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG

Miss Germany: Erstmalige Partnerschaft mit COSMOPOLITAN

Aktuelle Bewerbungsphase 2020/2021 noch bis Ende Juni 2020

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Der digitale Bewerbungsprozess für Miss Germany 2020/2021 ist bereits im vollen Gange und endet am 30. Juni 2020. Die Wahl hat sich zu einem crossmedialen Personality-Contest weiterentwickelt, bei dem Persönlichkeit im Vordergrund steht. Passend dazu startet Miss Germany eine umfangreiche Partnerschaft mit COSMOPOLITAN.

Miss Germany als Plattform für Female Empowerment

Einer der bekanntesten Wettbewerbe Deutschlands hat sich zu einer Female Empowerment-Plattform entwickelt. Die Macher von Miss Germany haben den Wettbewerb konzeptionell neu strukturiert und bereits im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt. Unter dem Motto Empowering Authentic Women bietet der crossmediale Personality-Contest maximale Unterstützung für Frauen mit Visionen und Ideen, die sich weiterentwickeln und selbst verwirklichen wollen. Vordenkerinnen und leidenschaftliche Individualistinnen erhalten durch Miss Germany ihr medienwirksames Sprachrohr.

Ab sofort haben Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren die Möglichkeit, an der Wahl zur Miss Germany 2021 teilzunehmen. Es werden Frauen gesucht, die die Welt mit ihrer Haltung und individuellem Lebensstil nachhaltig beeinflussen - aktiv, gebildet, neugierig, kämpferisch, selbstbewusst und stark. Acht unterschiedliche Kategorien stehen sinnbildlich für die Vielfalt der Teilnehmerinnen: Beauty & Care, Activity & Health, Fashion & Style, Food, Family & Home, Travel & Nature, Entrepreneur & Creativity und Better Tomorrow & Sustainability. Diese Segmente bilden die inhaltlichen Schwerpunkte der Kandidatinnen, die in verschiedenen maßgeschneiderten Workshops aufgegriffen werden.

Die digitale Bewerbungsphase für Miss Germany 2020/2021 läuft bis zum 30. Juni 2020. Besonders hier zeigte der digitale Ansatz bereits im letzten Jahr, dass dieser ein zeitgemäßer und innovativer Weg ist. Ein noch nie dagewesenes Bewerberaufkommen in Höhe von 7.500 Neuanmeldungen zeigte den Zuspruch, den der Konzeptwandel mit sich brachte. Für die Saison 2020/2021 wird mit insgesamt 15.000 Bewerbungen gerechnet.

Erstmalige Partnerschaft: Miss Germany x Cosmopolitan

Miss Germany startet in der Saison 2020/2021 eine Partnerschaft mit COSMOPOLITAN. Die Premiummarke der Bauer Media Group setzt sich seit 40 Jahren für Female Empowerment ein und gibt spannenden Frauen und ungewöhnlichen Lebensmodellen im Print-Magazin sowie online und in den sozialen Medien eine Bühne. Den Miss Germany-Contest wird COSMOPOLITAN über den gesamten Lifecycle hinweg mit redaktionellen Beiträgen auf allen genannten Kanälen begleiten. Eingebunden in #supporther, der 2018 von COSMO ins Leben gerufenen Initiative für Female Empowerment, werden die inspirierenden Geschichten rund um den Wettbewerb auf authentische Weise erzählt und damit das Engagement von Frauen für Frauen gestärkt.

Miss Germany 2019/2020: immenser Zuspruch und mediale Aufmerksamkeit

Am 15. Feburar 2020 stellten sich die 16 Finalistinnen in der Europa-Park Arena der erstmals rein-webilichen Jury, die aus Frauke Ludowig, Dagmar Wöhrl, Sofia Tsakiridou, Ann-Katrin Schmitz und Anna Lewandowska bestand. Mit dem Titel Miss Germany 2020 wurde die gebürtige Nambibianerin und Mutter, Leonie von Hase aus Kiel, ausgezeichnet. Mit ihrer Mission, für Frauen eine Inspiration zu sein, ihren eigenen Weg zu gehen, unabhänig von konventionellen Zwängen, nimmt die selbstständige Unternehmerin ihre Community über ihre Social Media-Kanäle mit auf ihre Reise. Als Inhaberin von THE LEONIE STORE, einem Online-Shop für Vintage-Mode, möchte Leonie von Hase zudem ein nachhaltiges Konsumverhalten anregen.

Über Miss Germany Corporation

Die Miss Germany Corporation (MGC) mit Hautpsitz in Oldenburg ist ein innovatives Familienunternehmen in dritter Generation. 1999 sicherte sich die MGC die Exklusiv-Rechte an der Marke "Miss Germany" beim Europäischen Markenamt und ist seitdem alleiniger Veranstalter der Miss Germany-Wahlen. Das Familienunternehmen wurde durch Horst Klemmer gegründet und wird mittlerweile durch Ralf Klemmer (2.Generation) und Max Klemmer (3. Generation) in dritter Generation geführt.

Über COSMOPOLITAN

COSMOPOLITAN ist eine der einflussreichsten und bekanntesten Medienmarken der Welt: Das Magazin erscheint mit 33 internationalen Ausgaben in 24 Sprachen in 50 Ländern der Welt und erreicht 37 Millionen Leserinnen weltweit. Die deutsche COSMOPOLITAN ist seit 40 Jahren das Leitmedium für kosmopolitische, moderne und selbstbewusste Frauen. Mit 1,17 Millionen Leserinnen, 2,19 Millionen Unique Usern und 2,4 Millionen Social Reichweite ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste deutsche Medienmarke. "Fun.Fearless.Female." ist Empowerment-Leitsatz und redaktioneller USP der 360 Grad-Medienmarke auf all ihren Kanälen - im Magazin, auf cosmopolitan.de und in Social Media. COSMOPOLITAN unterstützt ihre Leserinnen und ihre Community in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion!

Über BAUER PREMIUM

Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group die Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez und JOY sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment. Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.

Pressekontakt:

Ansprechpartner: Andre Padecken

Phone: 0441 - 8008 64-0, Fax: 0441 - 8008 64-24

Mail: a.padecken@missgermany.de



MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co. KG

Tangastraße 13a | 26121 Oldenburg | www.missgermany.de

Geschäftsführende Gesellschafter: Ralf Klemmer, Max Klemmer

Original-Content von: MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell