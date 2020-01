MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co KG

Miss Germany-Finale 2020: Bühne der starken Frauen

Die hochkarätige Jury besteht erstmalig ausschließlich aus weiblichen Experten

Die Gewinnerin wird auf dem Cover der deutschen JOY zu sehen sein

Oldenburg (ots)

In diesem Jahr stellen sich am 15. Februar 2020 16 Finalistinnen der Miss Germany-Wahl einer Jury aus branchenspezifischen Expertinnen in der Europa-Park Arena. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs wird diese ausschließlich weiblich sein.

Diese Expertinnen sitzen in der Jury

Neben der bekannten TV-Moderatorin, Frauke Ludowig ("Exclusiv - Das Starmagazin"), zählt die "Höhle der Löwen"-Investorin, ehemalige Bundestagsabgeordnete und Miss Germany 1977, Dagmar Wöhrl, zur diesjährigen Jury. Außerdem entscheiden die Chefredakteurin von JOY, Closer und InTouch, Angela Meier-Jakobsen, und die vielfache Medaillensiegerin bei Karate-Welt- und Europameisterschaften sowie Ernährungs-Expertin, Anna Lewandowska, wer die neue Miss Germany wird. Vervollständigt wird die Jury von sogenannten Heroes, welche die Finalistinnen bereits während des Miss Germany-Personality-Camps mit Schauinsland-Reisen im Luxushotel "The Cascades Golf Resort" in Somabay, Ägypten begleiten. Im Camp nehmen die Kandidatinnen an Workshops zu Themen wie Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung, Social Media, politische Bildung, Ernährung und Finanzen teil. Zu den Heroes zählen unter anderem Carmen Kroll, Unternehmerin und Content Creator, und Sofia Tsakiridou, Model und Food-Buchautorin. Außerdem gehören Farina Opoku als Deutschlands bekannteste Beauty-Influencerin sowie Gründerin und Ann-Katrin Schmitz, Expertin für Influencer- und Social Media-Marketing, zu den Heroes und somit zur diesjährigen Jury.

Unterhaltungsfaktor durch Moderatoren-Duo und Chart-Stürmer

Zum ersten Mal leitet das bekannte Moderatoren-Paar, Jana Schölermann (Schauspielerin & Moderatorin) und Thore Schölermann ("The Voice of Germany"), durch den Abend. Musikalisches Highlight der Show ist der aktuelle Chart-Stürmer und Singer-Songwriter Kelvin Jones ("Only thing we know" feat. Alle Farben).

Die Preise für die Gewinnerin

Eine weitere Premiere in diesem Jahr: Miss Germany 2020 kommt auf das Cover des Magazins JOY. Die Gewinnerin erhält für ihre Amtszeit einen VW Golf GTI und ein Mini Cabrio von Starcar, ein Jahr kostenlosen Eintritt in Deutschlands größten Freizeitpark und die neue Wasserwelt Rulantica, einen Jahresvorrat Tigi-Haarpflege-, Babor-Beauty- sowie Perlweiss-Zahnpflege-Produkte und das passende Schuhwerk für jede Saison von Schuhhersteller Tamaris. Die innere Schönheit unterstützen Elasten und BioNorm. Außerdem gewinnt Miss Germany 2020 einen Managementvertrag bei der Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co. KG.

Weltweit das Miss Germany-Finale im Livestream erleben

Ein offizieller Livestream der gesamten Show startet um 20:15 Uhr auf den Miss Germany-Social Media-Kanälen (YouTube und Facebook) und ist weltweit empfangbar. Die TV-fähige Produktion mit sieben Fernsehkameras, TV-Regie und vielem mehr sorgt für erstklassige Unterhaltung.

Nur noch wenige Tickets verfügbar

Die Ticketnachfrage ist in diesem Jahr besonders hoch, sodass Kapazitäten und Sitzplätze in der Europa-Park Arena bereits erhöht wurden. Wer bei dem Finale am 15. Februar 2020 dabei sein möchte, kann sich jetzt die letzten Tickets sichern. Das VIP-Ticket für 189 EUR bietet das komplette Rundum-Paket für das Miss Germany-Finale. Enthalten sind neben dem Finale und der Aftershow-Party außerdem ein ausgezeichnetes Gala-Buffet sowie Preshow-Highlights.

Letzte Tickets gibt es unter: missgermany.de/tickets

Wann: Samstag, 15. Februar, ab 20:15 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr Wo: Europa-Park Arena, Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust

Über Miss Germany Corporation

Die Miss Germany Corporation (MGC) mit Hauptsitz in Oldenburg ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. 1999 sichert sich die MGC die Exklusiv-Rechte am Titel "Miss Germany" beim Europäischen Markenamt und ist seitdem alleiniger Veranstalter der Miss -Germany-Wahlen samt der Vorwahlen in den einzelnen Bundesländern. Mittlerweile wird das Familienunternehmen durch Ralf Klemmer (2. Generation) und Max Klemmer (3. Generation) in dritter Generation geführt.

