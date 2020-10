ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!! Sonntag, 11. Oktober 2020, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Väter - Aus der Stadtkirche Hersbruck Wie geht es mir mit meinem Vater? Wie hat er mein Leben geprägt? Dies sind Fragen, die das eigene Leben häufig entscheidend beeinflussen. Eine ehrliche Auseinandersetzung damit lohnt. Der bayerische Diakoniepräsident Michael Bammessel und seine Ehefrau, Pfarrerin Susanne Bammessel, sind dieser Auffassung und berichten darüber. In der Stadtkirche Hersbruck steht ein Kirchenväter-Altar. Vier große Persönlichkeiten der Kirchengeschichte stehen dort auf ihrem Sockel. Sie haben Gesang und Bibelauslegung, Struktur und Bekenntnis in der weltweiten Kirche maßgeblich beeinflusst. Ernst und gewichtig schauen alle vier auf die Kirchenbesucher herab. Ausgehend davon wird in diesem Gottesdienst über Väter nachgedacht. Ein Thema, das nicht kalt lässt. Schatten und Licht findet sich in den Antworten von Vätern. Genau wie in unserem Gottesbild. Kirchenmusikdirektor Gerd Kötter gestaltet musikalisch den Gottesdienst. Mit dabei sind Mitglieder der Nikolaus-Selnecker-Kantorei und der Perkussionist Maximilian Hutzler. Weitere Informationen zum Gottesdienst sind aktuell im Internet unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de zu finden. Der Gottesdienst wurde am 28. August 2020 im bayerischen Hersbruck aufgezeichnet.

