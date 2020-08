ZDF

Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften live in ZDF und ZDFsport.de

Mainz (ots)

Am 22. und 23. August 2020 finden die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Leichtathleten in Vaterstetten bei München statt. Das ZDF begleitet die Sportveranstaltung an beiden Tagen mit einer umfangreichen Live-Berichterstattung im Hauptprogramm und bei zdfsport.de.

"ZDF SPORTextra" präsentiert am Sonntag, 23. August 2020, live von 15.35 bis 17.00 Uhr die finalen Wettbewerbe und Entscheidungen im Siebenkampf der Frauen und im Zehnkampf der Männer. Sollte sich Bayern München beim Fußball für das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Sonntag qualifizieren, wird es im Rahmen der Sendung Vorberichte und Einstimmungen auf das bevorstehende Endspiel in Lissabon geben (live im ZDF ab 20.15 Uhr).

Moderator der Sendung ist Norbert König, der mit Zehnkampfweltmeister Niklas Kaul einen Top-Experten an seiner Seite weiß. Kaul, der verletzungsbedingt nicht starten kann, wird die Wettbewerbe zusammen mit Norbert König analysieren und den Zuschauern die besondere Herausforderung im Mehrkampf erläutern. Live-Reporter im Stadion sind Peter Leissl, Marc Windgassen und Fabian Meseberg (Livestream).

Nach dem Ausfall von Niklas Kaul gilt Mathias Brugger als Zehnkampf-Favorit. Im Siebenkampf der Frauen steht vor allem Carolin Schäfer (WM-Silber 2017) im Blickpunkt, die mittlerweile auch vom Erfolgsteam Michael und Stefanie Kaul trainiert wird.

Die ZDF-Sendezeiten für die Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften 2020 im Überblick:

Samstag, 22. August 2020, ZDF-Livestream: 13.30 - ca. 20.30 Uhr 1.Tag Siebenkampf / Zehnkampf Reporter: Peter Leissl und Marc Windgassen Co-Kommentator: Niklas Kaul Sonntag, 23. August 2020 ZDF-Livestream: 10.55 - 17.00 Uhr 2.Tag Siebenkampf / Zehnkampf Reporter: Fabian Meseberg Sonntag, 23. August 2020, ZDF SPORTextra: 15.35 - 17.00 Uhr Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft, Vaterstetten Moderation: Norbert König / Experte: Niklas Kaul Reporter: Peter Leissl und Marc Windgassen Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.de https://instagram.com/ZDFsport https://youtube.com/ZDFsport https://twitter.com/ZDFsport https://twitter.com/ZDFpresse

