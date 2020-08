ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 20. August 2020

Mainz

Donnerstag, 20. August 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Wohnungsnot in Deutschland - Was muss der Staat jetzt tun? Parteitag in den USA - Demokraten küren ihren Kandidaten Lammschulter - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Jo Schück, Moderator und Autor Donnerstag, 20. August 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Service: Mülltrennung leicht gemacht - Richtige Entsorgung von Abfall Expedition Deutschland: Berlin - Unterwegs im Tiergarten Küchenträume - Ninas Beeren-Gugelhupf Donnerstag, 20. August 2020, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte "Blond nachgefragt": Vorsicht, Wespen - Wie schützen Sie sich davor? Donnerstag, 20. August 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Britney Spears vor Gericht - Klärung der Vormundschaft Nina Ruge über das Altern - Neues Buch der Moderatorin Donnerstag, 20. August 2020, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Virus, Wissenschaft, Politik - Viel gelernt, wenig getan? Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz Karl-Josef Laumann, CDU, NRW-Gesundheitsminister Ute Teichert, Vorsitzende des BVÖGD Jonas Schmidt-Chanasit, Virologe, Bernhard-Nocht-Institut Heidrun Elbracht, Schulleiterin in Gütersloh

