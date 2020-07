ZDF

"Mann, Sieber!" geht auf die Zielgerade

Die letzte Staffel der Late-Night-Kabarettshow im ZDF

Der Optimist trifft auf den Skeptiker zu einem bissigen Schlagabtausch: Mit "Mann, Sieber!" präsentieren die beiden Kabarettisten Tobias Mann und Christoph Sieber die monatliche politische Late-Night-Kabarettshow im ZDF. Am Dienstag, 15. September 2020, 22.45 Uhr, geht die Sendung in ihre letzte Staffel.

"Tobias Mann und Christoph Sieber haben mit ihrer Late-Night-Satire im ZDF das Genre bereichert und fünf Jahre lang aktuelle politische und gesellschaftliche Themen sehr klug und pointiert satirisch kommentiert", so ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann.

Auch in den kommenden drei Ausgaben setzen sich Christoph Sieber und Tobias Mann wieder gewohnt scharfzüngig und intelligent mit der aktuellen Lage im Nachrichtengeschehen auseinander - seien es die politischen Antworten auf die Coronakrise, die Rassismus-Debatte oder die endlose Auseinandersetzung mit dem Brexit.

Mit der finalen Ausgabe am Dienstag, 1. Dezember 2020, beenden die beiden Satiriker nach über fünf Jahren und dann 41 Folgen das Format. "Mann, Sieber!" startete am 15. September 2015 im ZDF. Auch in Zukunft können sich Satire- und Comedy-Fans im ZDF auf neue Formate freuen.

