Freitag, 26. Juni 2020

Mainz (ots)

Freitag, 26. Juni 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger Stand-up-Paddling - Eine Funsportart mit viel Abstand Gentherapie am Auge - Hilfe bei Netzhaut-Leiden Caesar Salad - Ein Rezept von Mario Kotaska Gast: Rolando Villazón, Opernsänger Freitag, 26. Juni 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Baggersee statt Balearen - Mit Mundschutz in die Ferien Im Corona-Jahr ist Sommerurlaub im Ausland für die meisten Deutschen schwer planbar. Die Alternative: Urlaub vor der Haustür. Die Campingplätze in Deutschland melden einen Buchungsrekord. In den Sommerferien sind attraktive Stellplätze fast überall schon ausgebucht. Eingefleischte Dauercamper treffen auf Zelt-Neulinge und Van-Life-Hipster - eine interessante Mischung. Am Niederrhein liegt der "Freizeitpark Wisseler See", mit 35 Hektar einer der größten Campingplätze in Deutschland. Hier findet man alles, was das Camperherz begehrt: WLAN, Waschräume, Restauration, Wohnmobil-Service, Spielplätze und Wassersportangebote. Zwar gelten in Corona-Zeiten verschärfte Hygiene- und Verhaltensregeln, doch dafür haben die meisten Camper Verständnis. Dauercamper Stefan Kaislar aus Bocholt ist einfach nur froh, wieder hier sein zu dürfen. Er kommt schon seit mehr als zehn Jahren zum Wisseler See. Sein Stellplatz: ein Refugium mit gepflegter Hecke und Hollywoodschaukel. Er schätzt vor allem die Ruhe in der Natur und die dörflich anmutende Atmosphäre. Freitag, 26. Juni 2020, 17.45 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte "Auszeit" - Radtour im Oderbruch - Urlaubstipps vor der Haustür Freitag, 26. Juni 2020, 22.15 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Erinnerungen an Bud Spencer - Interview mit seiner Tochter Die Lochis im Kino - Film "Takeover - Voll Vertauscht"

