ZDFzoom: Am Puls Deutschlands - #wiemichCoronazermuerbt

Mainz

ZDF-Moderator Jochen Breyer fühlt Deutschland zum achten Mal den Puls. Dieses Mal hat er mit Menschen in ganz Deutschland darüber geredet, welche Folgen die Coronapandemie für sie hat. Unter dem Hashtag #wiemichCoronazermuerbt wurden für die neue "ZDFzoom"-Dokumentation Geschichten der Zuschauer und User gesammelt - die meisten Rückmeldungen gab es zu den Themen Verdienstausfall, Schulschließungen, Zukunftssorgen und Kritik an den Maßnahmen. Die Dokumentation "Am Puls Deutschlands - #wiemichCoronazermuerbt" beleuchtet am Mittwoch, 24. Juni 2020, 22.45 Uhr im ZDF, einige der Fälle, die exemplarisch für die meistgenannten Themen stehen.

Mitte März stand das Leben für viele Deutsche auf einmal still: Kontaktsperre, Schulschließungen, geschlossene Geschäfte - Maßnahmen, die das Land und die Menschen noch nie zuvor erlebt haben. Nach Ostern wurde klar: Der Weg zurück wird länger dauern, als alle erwartet haben. Gerade die fehlende Perspektive hat viele Zuschauer und User bewegt - das war an den Tausenden Facebook-Posts und den Hunderten Einsendungen per E-Mail abzulesen. In den drei Jahren, in denen die bisherigen Ausgaben von "Am Puls Deutschlands" entstanden, erhielten Jochen Breyer und das Redaktionsteam noch nie so viele emotionale Schilderungen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Viele von ihnen schrieben ausführlich von ihrer persönlichen Lage.

Dass der berühmt gewordene Satz "Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon" wie eine dunkle Wolke über vielen zu hängen scheint, wurde seit Beginn des Aufrufs für die Dokumentation deutlich. Einige Zuschauer beschreiben sehr eindringlich, welche Folgen für sie finanziell, sozial, im Kleinen wie im Großen mit den Einschränkungen verbunden sind. Manche kritisieren, dass Kinder einen zu hohen Preis während des Shutdowns zahlten, andere kämpfen wegen Einnahmeausfällen schlicht um ihre Existenz.

Das gilt für Kleinunternehmer wie Veranstaltungstechniker Jörn Müller ebenso wie für Beate Weber, die seit Jahren in einem Hotel arbeitet, das vor allem durch Tagungen sein Geschäft macht. In ihren Branchen ist nicht absehbar, wann sich die Lage wieder normalisiert. Für mehr Rechte und Aufmerksamkeit für Kinder in Deutschland erheben Sabine Kohwagner und Michael Groß ihre Stimmen. Ob Schulschließungen oder Besuchsverbote in Kinderheimen - beide kritisieren, dass den Jüngsten in Deutschland keine ausreichende Lobby in der Coronapandemie zur Seite stand und die "Kollateralschäden" nicht ausreichend von der Politik beachtet wurden. Doch einigen gehen die verordneten neuen Regeln wie Maskenpflicht auch zu weit: Hagen Smägk lehnt das Tragen einer Gesichtsmaske ab, und das, obwohl er selbst zur sogenannten Risikogruppe aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankung gehört.

Auf https://ampulsdeutschlands.zdf.de sind die Zuschriften zum Thema #wiemichCoronazermuerbt nachlesbar.

