Trotz Corona: JazzBaltica feiert 30-jähriges Bestehen mit Live-Konzerten im Netz

Eine Zusammenarbeit von ZDFkultur, NDR Info und Deutschlandfunk

Mainz (ots)

Im Juni 2020 sollte JazzBaltica - alljährlich ein Highlight im Kalender von Jazzfans - 30-jähriges Jubiläum feiern. Die mit der Coronakrise verbundenen Unwägbarkeiten aber sind so gravierend, dass sich der künstlerische Leiter der JazzBaltica, Nils Landgren, und sein Team ausgerechnet in diesem besonderen Jahr gezwungen sahen, die ursprünglich geplanten Konzerte auf 2021 zu verschieben.

Nun gibt es aber doch noch gute Nachrichten für alle Jazz-Begeisterten: Landgren und das Festivalteam haben ein attraktives Alternativprogramm auf die Beine gestellt: Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Juni 2020, - also am ursprünglichen JazzBaltica-Wochenende - werden sich hochkarätige Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker im Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand einfinden, um dort (ohne Live-Publikum) in einem stilvollen Setting aufzutreten. Pro Tag finden vier Konzerte statt, die ZDFkultur durchgängig live streamt. Die Regie übernimmt der vielfach aus-gezeichnete Regisseur Volker Weicker. Anschließend werden die Konzertmitschnitte bei ZDFkultur und NDR Info online gestellt, abrufbar unter https://zdfkultur.de und https://ndr.de/jazz. NDR Info sendet die Konzerte im Radio ab 18. Juli 2020 in "Jazz Konzert" ab 22.05 Uhr. Der Deutschlandfunk sendet sie ab 4. August 2020 um 21.05 Uhr in "Jazz Live".

Den Auftakt macht das schwedisch-deutsche Jazzquartett "4 Wheel Drive": mit Michael Wollny am Klavier, Lars Danielsson am Bass, Wolfgang Haffner am Schlagzeug und Nils Landgren an der Posaune.

Ebenfalls bei JazzBaltica 2020 sind dabei: Sängerin Viktoria Tolstoy, die Kontrabassistinnen Lisa Wulff und Eva Kruse, die Schlagzeugerinnen Eva Klesse und Christin Neddens, Saxofonist und Flötist Magnus Lindgren, die Pianisten Joel Lyssarides, Jan Lundgren und Keno Harriehausen, die Sängerin und Saxofonistin Fabia Mantwill, Schlagzeuger Rasmus Kihlberg, Saxofonistin Tini Thomsen, die Sängerinnen Ida Sand und Cæcilie Norby, Saxofonist und Flötist Nigel Hitchcock sowie Gitarrist Ulf Wakenius, der Keyboarder und Pianist Simon Oslender sowie der Sänger Max Mutzke.

Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Kunst, Literatur und Musik - und ist selbst als Kulturproduzent tätig. Das in diesem Jahr besondere Engagement für JazzBaltica geht auf die langjährige Zusammenarbeit zwischen der musikalischen Festivalleitung und dem ZDF zurück. Die Konzerte und Aufzeichnungen 2020 sind das Ergebnis des großen Engagements aller Beteiligten und Ausdruck von Solidarität in der Krise.

Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein: "Traditionell treffen bei JazzBaltica seit 1991 internationale Jazzgrößen auf Talente der baltischen und regionalen Musikszene. Die Herausforderungen im Zuge der Coronapandemie erfordern in diesem Jahr besonders kreative Lösungen. Es ist daher ein starkes Signal, dass JazzBaltica für die Aufzeichnung von insgesamt acht Konzerten neben den Medienpartnern NDR und Deutschlandradio auch ZDFkultur gewinnen konnte, das die Konzerte in einem Livestream übertragen wird. Dieses außergewöhnliche Engagement unterstreicht die Bedeutung dieses einzigartigen Kulturereignisses für Schleswig-Holstein und über unsere Landesgrenzen hinaus."

