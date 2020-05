ZDF

Samstag, 9. Mai 2020

Mainz (ots)

Samstag, 9. Mai 2020, 12.05 Uhr Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich Wir wollen helfen In der Not rücken viele Menschen zusammen. Auch die Coronavirus-Pandemie hat dazu geführt, dass viele Menschen sich füreinander einsetzen und einander helfen, wo sie können. Auf dem Hamburger Kiez ist der "Elbschlosskeller" bekannt als Anlaufstelle für obdachlose Menschen. Nachdem Kneipenwirt Daniel Schmidt seine Kultkneipe schließen musste, hat er das Lokal kurzerhand in eine Suppenküche und Kleiderkammer verwandelt. Bei Daniel Schmidt sind allein etwa 200 Kilogramm Lebensmittel-Spenden zusammengekommen. Während der Ausgabe von Essen, Jacken und Decken kontrolliert die Polizei, ob die zwei Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden. "Der Kiez hält zusammen", sagt Schmidt. Samstag, 9. Mai 2020, 17.05 Uhr Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher Rügen statt Kanaren - Wenn alle in Deutschland buchen Heiraten in der Krise - Ja, ich will - aber bitte mit Abstand Hammer der Woche - Beim Gassi gehen Knöllchen kassiert Insel Mainau öffnet wieder - Blütenmeer am Bodensee Sonntag, 10. Mai 2020, 9.03 Uhr sonntags Moderation: Andrea Ballschuh 75 Jahre Kriegsende In vielen europäischen Ländern ist der 8. Mai ein Feiertag. Auch in Deutschland wird an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Wie wichtig ist heute die Versöhnung über Grenzen hinweg? "sonntags" zeigt, wie Kriegstraumata bis in die Generation der Kriegsenkel Wirkung haben, stellt einen Gründer der christlichen Friedensbewegung "Pax Christi" vor. Das "vereinte" Europa ist aus den Trümmern hervorgegangen, ist es auch in der Coronakrise stark? Außerdem: Ein Projekt des "Willy Brandt Center" ermöglicht Begegnungen und begleitet deutsche und israelische Studierende in Jerusalem und Nürnberg, es sucht neue Wege in der Frage: Wie wird nach 75 Jahren die Erinnerung präsent gehalten und für junge Menschen interessant? Sonntag, 10. Mai 2020, 12.15 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Andrea Kiewel startet mit dem "ZDF-Fernsehgarten" in die neue Saison. Sie präsentiert 21 neue Folgen, jeden Sonntag live vom Mainzer Lerchenberg. Gäste: Guildo Horn & Die Orthopädischen Strümpfe, Gil Ofarim, Laith Al-Deen, Maite Kelly, Cassandra Steen. Sonntag, 10. Mai 2020, 17.10 Uhr ZDF SPORTreportage Moderation: Nobert König Fußball-Story: Mitten im Revier Überlebenskampf kleiner Vereine Fußball-Bundesliga: Geisterspiele Vor dem Neustart der Liga Hockey: Anne Schröder Porträt über die Nationalspielerin Sport in Zeiten von Corona Aktueller Bericht

