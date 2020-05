ZDF

Freitag, 8. Mai 2020

Mainz

Freitag, 8. Mai 2020, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Geschenke zum Muttertag - Ideen von Ann-Kathrin Otto Mit Mundschutz kommunizieren - Tipps vom Kommunikationscoach Schweinelachs im Bärlauchmantel - Kochen mit Armin Roßmeier Start in die "Fernsehgarten"-Saison - Schaltgespräch mit Andrea Kiewel Gast: Maite Kelly, Sängerin Freitag, 8. Mai 2020, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Präzisionsarbeit in der Nacht - U-Bahn-Brücken-Transport auf A8 Expedition: Berlin Tiergarten - Ein neues Leben nach Drogensucht Weinkönigin Angelina im Homeoffice - "Crowned Kitchen" auf Social Media Freitag, 8. Mai 2020, 17:15 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Linda gegen Langweile - Reisen auf dem Sofa Freitag, 8. Mai 2020, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Juliane Köhler im Interview - Vorfreude auf den Muttertag Fashion Shows in Gefahr - Designer werden kreativ Freitag, 8. Mai 2020, 23.00 Uhr aspekte Moderation: Jo Schück Zeichnungen eines Zeitzeugen - Thomas Geve überlebte den Holocaust Unbehagen an der Erinnerungskultur - Neujustierung nach 75 Jahren? Aufarbeitung per Computerspiel - Wie erreicht man jüngere Menschen? Wie viel Gefahr droht von rechts? - "Der Schoß ist fruchtbar noch ..." Gast: Susan Neiman, Philosophin - Autorin "Von den Deutschen lernen" Musik: Wolfgang Niedecken mit BAP - "Ruhe vorm Sturm"

