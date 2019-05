Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V.

Hygiene im Haushalt: Mülleimer aus Edelstahl Rostfrei

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Ohne Mülleimer geht's nicht: In jeder Küche ist er so unverzichtbar wie Wasser und Seife. Was viele nicht ahnen: Viermal mehr Bakterien als in einer Toilette tummeln sich im Abfallbehälter. Neben regelmäßigem Leeren und Auswaschen hilft hier ein Mülleimer aus Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel als Hygiene-Held. Als echt starker Typ punktet er obendrein mit seinem edlen Aussehen.

Fleischabfall beim Kochen, Essensreste oder abgelaufene Lebensmittel machen den Küchenmülleimer zur Brutstätte für Keime aller Art. Bei Abfalleimern aus Edelstahl wird die erforderliche Hygiene dennoch groß geschrieben, denn Bakterien haben auf der glatten Oberfläche keine Chance. Ein Schwingdeckeleimer punktet durch eine Abdeckung, die durch eine leichte Berührung aufschwingt und nach der Befüllung automatisch zuklappt. Treteimer aus nichtrostendem Stahl lassen sich durch leichtes Antippen mit dem Fuß öffnen, sodass die Hände nicht mit Keimen in Berührung kommen. Die neusten Edelstahlmodelle machen sogar diesen Kontakt überflüssig: Per Bewegungs- oder Stimmsensor öffnen und schließen sie sich automatisch. Praktisch und zeitgemäß zugleich sind Mülleimer mit integriertem Trennsystem für korrektes Recycling. Mit ihren stylishen Fronten fügen sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild moderner Küchen ein. Für kleine Küchen sind Einbaumülleimer die perfekte Lösung, um Platz zu sparen. Meist unter der Spüle eingebaut, sind sie direkt am Ort des Geschehens. So werden Abfälle ohne Umwege von der Arbeitsplatte entsorgt. Zusätzlicher Pluspunkt bei Mülleimern aus Edelstahl Rostfrei: Im Gegensatz zu Modellen aus Kunststoff nehmen sie keine Gerüche an. Auch ihre Reinigung ist denkbar einfach: Ein Lappen mit ein paar Spritzern Spülmittel darauf genügen, um ihn feucht abzuwischen. Alternativ wirkt auch ein Glasreiniger Wunder. Generell erleichtert eine runde Form die Reinigung. Ob rund oder eckig, mit herausnehmbarem Einsatz oder als herausziehbare Einbauvariante: Für jede Küche gibt es das passende Modell.

Doch nicht nur in der Küche punktet ein Mülleimer aus Edelstahl. Auch im Badezimmer sind kleine Kosmetikeimer aus Edelstahl mit vier bis sechs Litern Fassungsvermögen im Alltag unverzichtbar. Modelle mit einer gebürsteten Oberfläche geben Fingerabdrücken keine Chance. So stilvoll kann Hygiene also sein.

Pressekontakt:

impetus.PR

Ursula Herrling-Tusch

Tel.: 0241-189 25 10

E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Original-Content von: Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V., übermittelt durch news aktuell