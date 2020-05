ZDF

ZDF-Programmhinweis

Donnerstag, 28. Mai 2020

Mainz (ots)

Donnerstag, 28. Mai 2020, 0.45 Uhr Neu Filmgorillas Mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert "Filmgorillas", das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert, führt jede Woche durch den Dschungel der aktuellen Kino- und Serienstarts. Ob Blockbuster, Arthouse, Genrefilm oder Serie: Die "Filmgorillas" sind bestens informiert und haben immer eine klare Meinung. Am liebsten sind sie in Gesellschaft - deshalb werden Neustarts und andere Kino-Themen stets von zwei Mitgliedern der Truppe besprochen. Bitte den Programmtext ergänzen für die Ausstrahlungen am 4. und 11. Juni, jeweils 0.45 Uhr.

