ZDFneo Programmhinweis

Woche 11/20 Donnerstag, 12.03. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Helen Dorn Schatten der Vergangenheit (ZDF 17.3.2020) Helen Dorn Anna Loos Richard Dorn Ernst Stötzner Falk Mattheissen Daniel Friedrich KTU Weyer Tristan Seith Britta Lorenz Ina Weisse Harald Maybach Harald Schrott Steve Lorenz Nikolai Kinski Eva Czerny Barbara Prakopenka Ruth Lorenz Angela Winkler Robert Lorenz Thomas Loibl Sarah Lorenz Lola Liefers und andere Schnitt: Simon Blasi Musik: Wolfram de Marco Kamera: Ian Blumers Buch: Clemens Murath Regie: Alexander Dierbach Deutschland 2018 ... Bis 0.50 Uhr Programmablauf wie ausgedruckt 2.25 neoriginal La Zona - Do not cross (5) 3.20 neoriginal La Zona - Do not cross (6) 4.10 neoriginal La Zona - Do not cross (7) 5.00 neoriginal La Zona - Do not cross (8) 5.50 The Killer Inside -6.30 De profundis (vom 14.11.2016) (Beide Folgen "Letzte Spur Berlin" und "NEO MAGAZIN ROYALE CLASSICS (5) entfallen). Freitag, 13.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.30 Candice Renoir Jugend hat keine Tugend 7.25 The Rookie Die Checkliste 8.05 Topfgeldjäger 9.00 Stadt, Land, Lecker 9.45 Bares für Rares Ab 11.30 Uhr Programmablauf wie ausgedruckt. ("Terra Xpress - Geheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück" entfällt). Woche 12/20 Donnerstag, 19.03. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Helen Dorn Prager Botschaft (vom 7.5.2019) Helen Dorn Anna Loos Richard Dorn Ernst Stötzner Falk Mattheissen Daniel Friedrich KTU Weyer Tristan Seith Felix Schwarz Christoph Letkowski Franka Späth Nora Waldstätten Franka Späth (jung) Josefina Marková Paul Westerberg August Zirner Xenia Genth Katharina Schlothauer Anna Malenkova Linda Svobodova Milan Jerabek Karel Dobry Rudi Späth Tony de Maeyer Rudi Späth (jung) Ondrej Novak und andere Schnitt: Simon Blasi Musik: Wolfram de Marco Kamera: Ian Blumers Buch: Florian Oeller Regie: Alexander Dierbach Deutschland 2018 (Beide Folgen "Letzte Spur Berlin" entfallen).

