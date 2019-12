ZDF

ZDFinfo Programmhinweis

Mainz (ots)

Woche 50/19 Samstag, 07.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 5.55 Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus Eine Spurensuche Deutschland 2019 6.35 Chemnitz - Eine Stadt zwischen Trauer und Hass Deutschland 2019 7.05 Störfall AfD - Das Netz der Rechten Deutschland 2019 7.55 Migration - Die Welt auf Wanderschaft Schweiz 2018 8.35 Migration - Das große Missverständnis Falsche Hoffnungen und dreiste Lügen Tschechien/Ghana/Marokko/Deutschland 2019 9.20 Deutschland extrem - Extremismus von links und rechts Deutschland 2019 10.10 Undercover bei den Neuen Rechten Mein Jahr in der Alt-Right Großbritannien/USA 2018 11.00 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 11.50 Die Skelette in Dr. Franklins Garten Das Geheimnis der Craven Street USA 2014 12.30 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks 13.20 Mafia - Die Paten von Chicago Al Capones erster Mord USA 2017 14.00 Mafia - Die Paten von Chicago Familienbande USA 2017 14.40 Mafia - Die Paten von Chicago Straßenkrieg USA 2017 15.20 Mafia - Die Paten von Chicago Valentinstag USA 2017 16.05 Mafia - Die Paten von Chicago Entscheidung USA 2017 16.45 Mafia - Die Paten von Chicago Ein neuer Anfang USA 2017 17.25 Mafia - Die Paten von Chicago Stadt der Sünde USA 2017 18.10 Mafia - Die Paten von Chicago Vermächtnis USA 2017 18.50 ZDF-History Die großen Kriminalfälle der Geschichte Deutschland 2008 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die schwarze Witwe Großbritannien 2018 21.40 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der verrückte Arzt Großbritannien 2018 22.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Polizistenmord in London Großbritannien 2018 23.05 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016 23.45 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016 0.25 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 1.00 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016 1.40 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 2.20 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg 3.00 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016 3.40 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016 4.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Sohn Großbritannien 2018 _______________________________________________________________ Sonntag, 08.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 ZDF.reportage Die Brückenbauer Stress, Stau, genervte Autofahrer Deutschland 2015 6.10 Wunder der Baukunst Brücken Deutschland 2018 6.50 Wunder der Baukunst Heilige Stätten Deutschland 2018 7.35 Wunder der Baukunst Wahrzeichen Deutschland 2018 8.20 Genial konstruiert Mega-Bauten Großbritannien 2018 9.05 Genial konstruiert Alpine Technik Großbritannien 2018 9.50 Die Entstehung der Erde Death Valley 10.35 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 11.20 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 12.05 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 12.55 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 13.40 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 14.25 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 15.10 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 15.55 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 16.40 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte 17.25 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 18.10 Leschs Kosmos Leben auf der Supererde Deutschland 2018 18.40 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 2019 19.10 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Terra X Fantastische Phänomene Welt in Bewegung Großbritannien 2017 22.25 Terra X Fantastische Phänomene Bausteine des Lebens Großbritannien 2017 23.10 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 23.55 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone Südasien Deutschland 2015 0.40 Reise durch die Erdgeschichte Die Eurasische Platte Deutschland 2015 1.25 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015 2.10 Die Entstehung der Erde Tödliche Eruptionen 2.55 Die Entstehung der Erde Death Valley 3.40 Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit 4.25 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte ________________________________________________________ Montag, 09.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Risiko Felsstürze - Wenn Berge bröckeln Deutschland 2018 5.50 24 Stunden Erde Am Puls des Planeten Großbritannien 2019 6.35 24 Stunden Erde Naturgewalt Mensch Großbritannien 2019 7.20 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 7.50 Leschs Kosmos Wirbelstürme - Monster auf Abwegen Deutschland 2019 8.20 Die Erde - Unruhiger Planet Tsunamis, Vulkane und Wetterextreme 9.05 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks 9.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der gefährliche Sohn Großbritannien 2018 10.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die schwarze Witwe Großbritannien 2018 11.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der verrückte Arzt Großbritannien 2018 12.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Polizistenmord in London Großbritannien 2018 12.45 Paris unterm Hakenkreuz - Terror, Widerstand, Befreiung Großbritannien 2018 13.35 Krieg der Bunker - Westwall gegen Maginot-Linie Frankreich 2018 14.20 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 15.05 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 15.50 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 16.35 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019 17.20 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 2019 18.05 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Hitlers Tod Das Testament Deutschland 2011 23.10 Hitlers Tod Der Selbstmord Deutschland 2011 23.55 Hitlers Tod Die Kapitulation Deutschland 2011 0.40 heute journal 1.05 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 1.50 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 2.35 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 2018 3.20 Terra X Superbauten 2 - Wettlauf zum Himmel Deutschland 2012 4.00 Terra X Superbauten 2 - Säulen für die Ewigkeit Deutschland 2012 4.45 Terra X Superbauten 2 - Wahnsinn und Visionen Deutschland 2012

