Hamburger Digitalagentur inpromo verstärkt Geschäftsführung um Fabian Held

Marlis Jahnke, Gründerin und Geschäftsführerin der inpromo GmbH, stellt sich einen langjährigen Digital-Strategen zur Seite: Ab März 2019 steigt Fabian Held (31) als Geschäftsführer bei der inpromo GmbH ein. Der gebürtige Hamburger verantwortet künftig den operativen Ausbau der Agentur inklusive der Weiterentwicklung der von inpromo 2014 gegründeten ersten deutschen Influencer Marketing Plattform HashtagLove. Held startete seine Karriere bei inpromo bereits 2006 als Digital Strategist. Zwei Jahre später stieg er zum Head of Creation & Strategy auf und entwickelte zusammen mit Marlis Jahnke das Konzept für HashtagLove. Im Jahr 2016 verließ er inpromo für eine knapp zweijährige Tätigkeit als freier Berater für digitale Kommunikation.

"Fabian Held hat in den letzten zehn Jahren maßgeblich zum Agenturwachstum und insbesondere zum Erfolg von Hashtaglove beigetragen. Ich freue mich, dass er in neuer Rolle als Geschäftsführer wieder mit an Bord ist," sagt Jahnke. "Mit seiner strategischen Weitsicht, seinem technischen Know-How und seiner Nähe zur Influencer-Base werden wir die Agentur gemeinsam weiter ausbauen," ergänzt sie. Jahnke fokussiert sich künftig auf die Entwicklung weiterer Innovationsprojekte für die Agentur. Auf Kundenseite setzt sie sich zudem für eine stärkere Verzahnung von Influencer Marketing in den gesamten Marketing-Mix ein: "Marketer müssen dieses Jahr viel stärker an einer klugen Integration aller Influencer-Aktivitäten ins Gesamt-Portfolio ihrer Digitalstrategie arbeiten. Unsere Agentur ist dafür perfekt aufgestellt," betont die Geschäftsführerin.

Inpromo ist eine 1999 gegründete Agentur für Online-Kommunikation und Influencer-Marketing und spezialisiert sich auf digitale Strategie und Umsetzung. Mit der Full-Service Influencer Marketing Plattform HashtagLove bringt Inpromo seit 2014 Marken mit Micro- und Makro-Influencern aller Social Media Kanäle zusammen. Neben innovativer Matching-Logik und intelligenter Automatisierung bietet die Agentur strategische Beratung der Kunden und persönliche Betreuung der Influencer. Kunden der Agentur sind unter anderen Allos Hof-Manufaktur, Bastei Lübbe AG, De'Longhi, Gothaer, Lorenz Bahlsen Snack-World, Nestlé Schöller, Paramount Home Media Germany, Schlaraffia, Tobis Film, Ullstein Buchverlage, Verlagshaus Random House, Warner Music.

Marlis Jahnke ist Unternehmerin, Autorin und Herausgeberin. Inpromo gründete sie, nachdem sie als Produktmanagerin bei Polydor (heute Universal) mit ihren digitalen Ideen in der Musikindustrie (noch) auf taube Ohren stieß. Sie verabschiedete sich aus der Branche mit ihrem ersten Fachbuch "Der Weg zum Popstar", das heute noch als Standardwerk gilt. Mit Inpromo folgten 10 Jahre digitale Kommunikation für die Film-, Games,- und Musikbranche. Durch das kombinierte Leistungspaket aus Beratung und technologiebasierter Plattform erschloss sie sich zusätzlich Kunden aus den Branchen Food, Living, Healthcare und Tourismus. 2018 veröffentlichte sie als Herausgeberin das erste Grundlagenwerk zum Thema "Influencer Marketing - Für Unternehmen und Influencer" im Springer Gabler Verlag.

