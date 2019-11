ZDFkultur zeigt neue Folge der Webvideoreihe "Stories of Games" zum Thema Inklusion

ZDF

Melanie Eilert ist leidenschaftliche Gamerin, leidet aber an einer Muskelerkrankung, die ihr das Spielen schwer macht. Welche Rolle spielt Inklusion in der Gamingkultur? Wie ist die Haltung der Spieler, wie die der Industrie? ZDFkultur präsentiert unter https://zdfkultur.de eine neue Episode der Reihe "Stories of Games".

Videospiele festigen ihren Status als Kunstform immer mehr. Ein öffentlicher Diskurs - jenseits von Kaufempfehlungen oder Bewertungen - findet jedoch kaum statt. Die ZDFkultur-Webvideoreihe "Stories of Games" möchte das ändern. Beleuchtet werden Videospiele in all ihren Facetten, vor allem aber aus kultureller und gesellschaftlicher Perspektive. Zusammen mit Interviewpartnern spürt Journalist und Moderator Ilyass Alaoui Geschichten auf, die in der bunten und schnelllebigen Gaming-Branche rasch übersehen werden.

In der neuen Folge von "Stories of Games" spricht Alaoui mit Melanie Eilert, die ihm von ihren Schwierigkeiten erzählt. Matthew Tomkinson ist Spieleentwickler und diskutiert mit Alaoui über die Frage: Wie gehen die Entwickler auf Spieler zu? Und welche Fortschritte macht die Branche auf dem Gebiet der Inklusion? Mit Spielen wie "Celeste", "Uncharted", "Assassin's Creed" und "Super Mario Odyssey" untersucht "Stories of Games" den Status quo und zeigt Positiv- wie Negativbeispiele.

"Stories of Games" ist eines der digitalen Formate, mit denen das ZDF Kulturinhalte zugänglich macht, das Verständnis für Kunst und Kultur fördert und selbst als Kulturproduzent tätig wird. Eingebettet in die ZDFmediathek bündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen wie Gaming, Literatur, Musik, Kunst und Design - mit neuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.

