Donnerstag, 31. Oktober 2019

Mainz (ots)

Donnerstag, 31. Oktober 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen Angst vor der Schule - Talk mit Psychologe Dietmar Langer Pflegeleichte Grabbepflanzung - Tipps von Elmar Mai Kürbis-Kartoffel-Brisoletten - Kochen mit Armin Roßmeier Gäste im Studio: Henning Baum, Schauspieler Maximilian Grill, Schauspieler Donnerstag, 31. Oktober 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte Lebensmittelkontrolleurin - Unangemeldeter Besuch im Restaurant Expedition Deutschland: Prötzel - Der Traum vom Lokführer Die Frau vom Checkpoint Charlie - Friedlicher Widerstand gegen die DDR Donnerstag, 31. Oktober 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald Und wovor haben Sie so Angst? - Anatidaephobie?! Donnerstag, 31. Oktober 2019, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Zwischen Merkel und Merz - Geht die CDU in der Mitte unter? Gäste: Carsten Linnemann, CDU, stellv. Unionsfraktionsvorsitzender Bernhard Vogel, CDU, Ex-Ministerpräsident Thüringen und Rheinland-Pfalz Anja Maier, "taz"-Parlamentsredakteurin Prof. Ursula Münch, Akademie Politische Bildung Tutzing Albrecht von Lucke, Publizist und Politologe Alexander Marguier, "Cicero"-Chefredakteur Die CDU verliert krachend in Thüringen - und schon riecht der Machtkampf in der Partei fast nach Putsch. Die Kritiker, allen voran Friedrich Merz, zielen auf Kanzlerin Merkel, meinen aber auch Parteichefin Kramp-Karrenbauer. Wollen die Herausforderer das Land und die Partei retten oder nur alte Rechnungen begleichen? Wer schadet der CDU im Moment mehr: Merz oder Merkel? Geht es um einen modernen Konservatismus oder um Schuldzuweisungen? Und was bedeutet es für das Land, wenn sich nach der SPD die nächste Volkspartei selbst demontiert?

