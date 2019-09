ZDF

Inside NATO: ZDFinfo-Dreiteiler zur Geschichte des Militärbündnisses

Mainz

Die dreiteilige Dokumentation "Inside NATO" beleuchtet im Jubiläumsjahr, wie sich das Militärbündnis in den zurückliegenden 70 Jahren entwickelt hat. Die Erstausstrahlung am Mittwoch, 11. September 2019, von 20.15 bis 22.30 Uhr in ZDFinfo, wird ergänzt durch sechs weitere Dokumentationen, die von 18.00 Uhr bis nach Mitternacht Einblicke in die veränderte globale Sicherheitslage geben.

Am 4. April 1949, knapp vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde die NATO gegründet - die "North Atlantic Treaty Organization". Die Gründungsstaaten der NATO waren die USA und Kanada sowie die westeuropäischen Länder Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Portugal. Die Außenminister dieser zehn europäischen Mitgliedsstaaten unterzeichneten im April 1949 den Vertrag zur gegenseitigen Verteidigung. Die Bundesrepublik Deutschland trat im Jahr 1955 der NATO bei.

"Eine amerikanische Erfindung?" fragt Folge 1 von "Inside NATO" und geht der Frage nach, wie oft das Bündnis von Krisen und Konflikten erschüttert wurde. Der Film berichtet etwa über eine heimliche Partisanenarmee und davon, wie es zwischen zwei Bündnispartnern fast zum Krieg kam.

In der zweiten Folge, "Das große Wettrüsten", rückt ab 21.00 Uhr zunächst die Kuba-Krise in den Blick. Im Oktober 1962 stand die Welt am Rand einer der nuklearen Katastrophe: Ein Atomkrieg zwischen den USA und der UdSSR schien in greifbarer Nähe. Danach wuchs die Neigung, Verträge zu schließen, um die Gefahr einer Konfrontation zu bannen. Doch Ende der 1970er-Jahre war die Entspannungspolitik wieder vom Tisch. 1979 marschierten die Sowjets in Afghanistan ein, und im Weißen Haus regierte ab 1981 ein "Kalter Krieger": Ronald Reagan startete Geheimoperationen gegen das von ihm sogenannte Reich des Bösen.

Folge 3, "Krieg und neue Feinde", blickt um 21.45 Uhr auf die Zeit nach der Jahrtausendwende, als intensiv über Aufgaben und Rolle der NATO debattiert wurde. Die Anschläge vom 11. September 2001 leiteten neue Zeiten ein: Zum ersten Mal in der NATO-Geschichte setzte Generalsekretär Lord Robertson Artikel 5 in Kraft, wonach im sogenannten Bündnisfall die USA auf die Unterstützung aller NATO-Staaten zählen konnten. Wenige Monate nach 9/11 begann "Operation Enduring Freedom" in Afghanistan.

Der ZDFinfo-Doku-Abend am Mittwoch, 11. September 2019, in der Übersicht: 18.00 Uhr: Alte Bündnisse, neue Bedrohungen - Deutschlands Rolle in der NATO und der Welt 18.45 Uhr: Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa? 19.30 Uhr: Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr? 20.15 Uhr: Inside NATO - Eine amerikanische Erfindung? 21.00 Uhr: Inside NATO - Das große Wettrüsten 21.45 Uhr: Inside NATO - Krieg und neue Feinde 22.30 Uhr: Balkan in Flammen - Pulverfass Jugoslawien 23.15 Uhr: Balkan in Flammen - Ein Land zerfällt 24.00 Uhr: Balkan in Flammen - Jugoslawien in Trümmern

