Montag, 26. August 2019

Montag, 26. August 2019, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Kredite unter Freunden - Hört bei Geld die Freundschaft auf? Gewürzhähnchen mit Gemüsebulgur - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier 30 Jahre nach dem Mauerfall - Unterwegs im sächsischen Zwickau Gäste im Studio: Franziska Weisz, Schauspielerin Michael Bewerunge, ZDF-Studioleiter Sachsen Montag, 26. August 2019, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Diebstahl auf Baustellen - Millionenschaden Expedition Deutschland - Eisendorf - Zuhause auf dem Land Helene-Fischer-Fans - Großes Fanclub-Sommerfest Montag, 26. August 2019, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Der Schnuller feiert Geburtstag - Seit 70 Jahren nuckeln die Kleinen Montag, 26. August 2019, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Dagmar Koller wird 80 - Geburtstagsbesuch in Wien Lena Meyer-Landrut besucht Düsseldorf - Exklusives Konzert für Fans Uwe Ochsenknecht in Bad Hersfeld - Theater-Experiment am Wochenende Montag, 26. August 2019, 19.25 Uhr WISO Moderation: Marcus Niehaves WISO-Tipp: Kredit unter Freunden - So geht's Jeder vierte Deutsche hat schon mal mehr als 1000 Euro an ein Familienmitglied oder einen Freund verliehen. Etwa für eine neue Küche, ein Auto oder sogar, um Schulden zu begleichen. Doch was, wenn das Geld nicht zurückgezahlt wird? Hört dann die Freundschaft auf? Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Postbank ergab, dass etwa jeder zehnte Deutsche schon einen Freund wegen Geldstreitigkeiten verloren hat. Wer im privaten Umfeld Geld verleiht, hat Vertrauen in den Freund oder die Verwandte und vertraut auch darauf, dass das Geld zurückgezahlt wird. Dass dieses Vertrauen missbraucht wird, erscheint unvorstellbar. Wer sich sicher ist, dass er Geld verleihen möchte, sollte in jedem Fall einen Vertrag aufsetzen und einen Tilgungsplan festlegen. Das gilt sowohl für größere als auch für kleine Beträge. Was der Vertrag beinhalten muss, und wie man am besten vorgeht, wenn das Geld nicht fristgerecht zurückgezahlt wird, zeigt der WISO-Tipp. Teuer oder billig: Butterkekse - Zutaten, Laboruntersuchung, Geschmack Fliegen: Was taugt CO2-Kompensation? - Was machen die Anbieter mit dem Geld?

